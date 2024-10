Új szelek fújnak a folyószámlahiteleknél

A folyószámlahiteleknél az évek során nem sok újdonsággal álltak elő a bankok, ám mostanra változott a helyzet, és akciós ajánlatok mellett újszerű konstrukciók is megjelentek a kínálatban.

Az Erste Easy Pay nevű konstrukciójával a 20 ezer forint vagy afeletti értékű költéseit egyenlő részletekben is visszafizetheti az ügyfél. Most nullaszázalékos a kamat minden 3 hónapos futamidejű, 20 ezer és 50 ezer forint között igénybe vett Erste EasyPay esetén. Ennél a konstrukciónál a futamidő 3, 6, 12 és 24 hónap lehet. Hasonló elven működik a Könnyített Törlesztés nevű változat is, ám ez az 50 ezer forint feletti költések egyenlő részletekben való visszafizetésére szolgál, telebankon igényelhető, és a futamideje 24 és 60 hónap között változhat. Az Automatikus Könnyített Törlesztésnél pedig előre beállítható, hogy a megadott összeg (legalább 30 ezer forint) feletti vásárlások automatikusan Könnyített Törlesztésbe kerüljenek, azaz havonta egyenlő részletekben tudja azokat a hitelkerettel rendelkező ügyfél visszafizetni, az általa kiválasztott futamidővel. Az Ersténél emellett készpénz is felvehető – szintén a folyószámlahitel keret terhére –, amit szintén több, egyenlő részletre osztva lehet visszafizetni, a folyószámlahitelénél kedvezőbb kamatozás mellett.

Az előbbiekhez hasonló elven működik az OTP Bank Folyószámlahitel Instant Kölcsön is, amelynek igénybevételével az ügyfél akár 500 ezer forint összegű gyorskölcsönhöz juthat a folyószámlahitel-keretéből, amit fix törlesztőrészletekkel, 6, 12, 18, 24, 30, illetve 36 hónapos futamidő alatt fizethet vissza.

A K&H az újonnan érkező ügyfelekre gondolt az induló hitelkeret nevű termékével. Ennek segítségével – az először jóváírt jövedelme alapján – már pár nap alatt folyószámlahitel-kerethez juthat az Okos Plusz számlacsomagjához kapcsolódóan az ügyfél, minden további dokumentum benyújtása nélkül. Ennél a konstrukciónál az elérhető keret összege 100 ezer és 450 ezer forint között mozoghat.