Saját aranypénzt bocsát ki a nyugat-európai EU-tag, soha nem tettek még ilyet

Először bocsátja ki aranypénzét a nyugat-európai EU-tag – jelenti a Nieuwsblad. Abban az értelemben ez biztos igaz, hogy az ország modern történetében nem bocsátott ki aranyérméket, utoljára ilyenek az első világháború előtt voltak forgalomban. Az új pénz nem a boltba való, elsősorban a befektetők örülhetnek neki: amennyi gyufát egyetlen ilyen érme áráért tudnánk vásárolni, azt nem könnyen tudnánk hazaszállítani.

Aranyérme onnan, ahol még nem volt / Fotó: AFP

Az új pénz neve Belga Arany, ebből már tudjuk azt is, melyik országról van szó: az uniós átlagnál valamivel gazdagabb, de rendkívül eladósodott Belgiumról.

A belgáknak egyrészt fájt, hogy másoknak van aranypénze, nekik meg nincs, másrészt jól látták, amit mindenki más is: az arany árának elképesztő növekedését a 2020-as évtizedben, különösen az ukrajnai háború kirobbanása óta.

Az új érmét szerdán mutatta be a Szövetségi Pénzügyi Szolgálat – írta a lap. A korábban irigyelt, most lekövetett minták:

az Egyesült Államokban az Eagle (Sas),

Kanadában a Maple Leaf (Juharlevél),

Ausztriában pedig a Philharmoniker (Filharmonikus).

Úgy gondoljuk, hogy Belgiumnak sem szabad hiányoznia azon országok listájáról, amelyek saját aranypénzzel rendelkeznek

– mondta Filip Van de Velde, a Szövetségi Pénzügyi Közszolgálat elnöke.

Az érme nem aranypénz abban az értelemben, hogy mindig változatlan címlete van, mint egy egyeurósnak. Az értéke az arany árát követi.

Szerda reggel az akkori aranyár alapján

a legkisebb változat valamivel több mint 1100 euróba (425 ezer forintba) került,

a nagyobb változat ára azonban meghaladta a 4000 eurót is.

A befektetők rákattantak az aranyra, erre reagáltak a belgák

Egyre több ország próbál reagálni az arany iránti növekvő keresletre

– mondta Giovanni Van de Velde, a Belga Királyi Pénzverde pénzverési mestere. „Ezzel az érmével alternatívát szeretnénk kínálni a belga közönségnek.”

A Belga Arany abban különbözik a hagyományos, fix árú emlékérméktől, hogy értéke az aktuális aranyárhoz kötött. „Az érmék ára is folyamatosan ehhez igazodik” – mondta a mester. Az aranypénz így befektetési eszközként is használható.