A japán „Stealth House”, azaz „Lopakodó Ház” a távol-keleti ország első 3D-nyomtatóval készült kétszintes otthona, amelyet a Kizuki építőipari technológiai startup több mint 20 vállalattal – köztük az Onocommal – együttműködve épített fel nemrégiben. Az építménynek természetesen meg kellett felelnie a szeizmikus tervezés szigorú építési előírásainak, hiszen, mint ismert, a szigetországban rendkívül gyakoriak a földrengések.

Felépült Japán első kétemeletes háza 3D-s nyomtatással, ráadásul földrengésbiztos is

Óvatosan bánnak a kormányok az új technológiával

Ez volt az első alkalom Japánban, hogy egy kétszintes lakóépület teljes 3D-s építési folyamatát – a tervezési adatok nyomtatóra történő betáplálásától a folyamatos helyszíni kivitelezésen át egészen a befejező munkálatokig – sikeresen vezényelték le

– mondta Igarasi Rika, a Kizuki vezérigazgatója a CNN-nek.

A természetes barlangképződmények által ihletett, hat méter magas, 50 négyzetméteres ház – az alapoktól a tetőkorlátig – mindössze 14 nap alatt készült el a helyszínen egy óriási, ipari méretű 3D-s nyomtatáshoz használt portálnyomtatóval

– fűzte hozzá Igarasi.

A külső falakat üregesen építették meg, majd, hogy megfeleljenek az építési előírásoknak, vasbetonnal töltötték fel.

A 3D-nyomtatást alkalmazó építési technológiát (3DPC) régóta dicsérik

az időmegtakarítás,

a kisebb munkaerő-szükséglet,

a munkahelyi biztonság növekedése

és az építkezés során keletkező hulladék jelentős csökkenése miatt.

Az új technológia ráadásul rugalmasabb is, és amellett formabontóbb tervezést tesz lehetővé.

A kormányok azonban meglehetősen óvatosan engedélyezik az építési innovációkat, és csak lassacskán frissítik a szabályozásokat, ami akadályozza például a 3D-nyomtatós építési technológia terjedését is.

A Kizuki „Lopakodó Háza” azonban most megtörte a jeget, ráadásul több mint egy bemutató:

a Mijagi prefektúrában, Kurihara városában található otthont már el is adták, ami a cég szerint bizonyítja, hogy van rá kereslet.

3D: gyógyír az építőipari munkerőhiányra

Ami azonban Japánban különösen izgalmassá teszi az új technológiát, az nem más, mint Japán demográfiai válsága és az elöregedő munkaerő: az ország építőiparából egyes számítások szerint 1,5 millió szakképzett munkavállaló – a teljes létszám 45 százaléka – várhatóan a következő évtizedben nyugdíjba vonul.