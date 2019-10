Erős éveket tudhatnak maguk mögött az egészségpénztárak

Az egészségbiztosítási piac az elmúlt néhány évben jelentős növekedésen ment keresztül

– mondta Zsolnai Gábor, az Union Biztosító egészségbiztosítási vezetője a Világgazdaság „Megtakarítási trendek – Felelősen a jövőnkről!” című konferenciáján. Évi 20-30 százalékos növekedések jellemezték az ágazatot 2012 óta.

Ugyanakkor az életbelépő adóváltozások miatt a növekedés üteme idén csökkenni fog, de Zsolnai Gábor szerint összességében növekedés várható a piactól.

Jelenleg három nagyobb portfólióval rendelkező cég van: a Medicover, az Union és a Generali, illetve vannak még az úgynevezett „követők”, mint például az Aegon, a Uniqa, az Allianz, a CIG vagy a Groupama.

A nagyvállalatok továbbra is egy jó juttatáselemként kezelik az egészségbiztosításokat, ugyanis a többi cafeteria elemet is jelentős adóterhekkel sújtották – fogalmazott az Union Biztosító egészségbiztosítási vezetője. Elmondta, hogy együttműködnek, versenyeznek a piac többi szereplőivel, ráadásul az egészségügyi szolgáltatóknak is vannak már olyan szolgáltatásaik, amik már-már egészségbiztosításnak tekinthetők.

Az ügyfél itt nem pénzt kap, hanem ellátják, a biztosító pedig fizet az ügyfél helyett.

Vannak, akik azt mondják, hogy „innentől kezdve nem kell betenned a lábad az állami egészségügybe” – ez szerinte nem fedi a valóságot, hiszen rohamkocsit sem küldenek a magáncégek, az intenzív ellátásról nem is beszélve. Vannak részleges biztosítási fedezetet nyújtó ellátások: viszonylag kicsi összegért nyújtanak viszonylag kicsi fedezetet.

Az elmúlt két évben körülbelül 30 százalékkal nőttek az árak – mondta, hozzátéve, hogy az ellátások drágulása a biztosítási díjakat is húzza magával.