Erőre kapott a zöldhasú, a vakcinahírek fékezik az eurót

Az amerikai kilábalási kilátások jobbak, de az árfolyamban jöhet még újabb fordulat, kulcs az infláció.

Váratlan támogatást kapott az euró erősödése ellen küzdő Európai Központi Bank az elmúlt hetekben: a dollár az 1,2-es pszichológiai szintet döngeti az egységes valuta ellenében az európai vakcinázási kampány lassúsága miatt. Még az európai infláció hirtelen beindulása se tudta feldobni az eurót.

Két hónapja először az 1,2-es szint alá erősödött a dollár ez euró keresztben, annak ellenére, hogy öthónapos defláció után januárban a nulla fölé ugrott az eurózóna éves fogyasztói árindexe, repülőrajtban a 0,9 százalékig szökve fel.

A tankönyv szerint ennek erősítenie kellene az egységes valutát, hiszen az emelkedés a két százalékos cél felé elméletileg közelebb hozhatná az Európai Központi Bank (EKB) monetáris politikai fordulatát: a pénzteremtés lassítását és a kamatok visszapumpálását. Ezt a hatást valamelyest kompenzálhatja, hogy az Egyesült Államok a vártnál jobb munkaerőpiaci adatokat tett közzé. Az elemzők egybehangzó véleménye szerint azonban mégsem ez az oka az euró gyengülésének, hanem – az óriási mennyiségű vételi pozíció korábbi kiépülése mellett – az, hogy a koronavírus elleni vakcinázás európai késlekedéséről szóló hírek tömege az Egyesült Államok javára billenti a gazdasági kilábalási remények mérlegét.

Nagyon sok minden sugallja, hogy az USA jobb állapotban emelkedik ki a válságból, mint az eurózóna, ahol folyamatosan az újabb fertőzési gócokról és a kaotikus oltási kampányokról szólnak a főcímek. Ki akarna emelkedő euróra fogadni ilyen körülmények között?

– tette fel a költői kérdést a Commerzbank deviza-összefoglalójában a feltörekvő piaci elemző You-Na Park-Heger.

Az EKB nem csak azért nem dőlhet hátra, mert

minden hét vakcinázási késlekedés a Bloomberg Economics számításai szerint 12 milliárd eurónyi kiesést jelen GDP-ben, és távolabb löki a kilábalást.

Az infláció jelentős részben egyszeri tényezők miatt emelkedett, és messze még a célszint. Ugyanakkor a Federal Reserve is évekig lazán tarthatja még a politikáját, ami a dollár ellen szól. Ezzel ellentétes hatású, hogy Joe Biden amerikai elnök a nagyobb beavatkozás mellett tette le a voksát a gazdaságösztönző csomag méretéről szóló vitában. A pénzügyi piacok minden bizonnyal még jó ideig fürdeni fognak a rekord mennyiségű pénzben, miközben a GameStop részvényeit felröpítő küzdelem sokak számára már az árfolyambuborék kipukkanásának rémét idézte fel. Mégsem vagyunk a piaci összeomlás szélén – vélik a Société Générale közgazdászai.

A pénzteremtés kitart, és a részvénypiac elé az is pajzsot emel, hogy az emelkedő inflációs várakozások elkezdték trendszerűen feltolni az állampapírok hozamait, azaz csökkenteni az árát

– írták elemzésükben. A német 30-éves államkötvény hozama ma szeptember óta először csaknem a nulla fölé emelkedett. A 10-éves amerikai papíré 1,5 százalék felett forog, ami hat hónap alatt egy százalékpont emelkedést jelent.

Előretekintve, a kilábalást alapvetően befolyásoló oltási hírek mozgathatják az euró-dollár árfolyamot. Rövidtávon a Saxo Bank elemzése szerint az 1,189-es szinten húzódik ellenállás a dollár előtt. A Nordea friss elemzése 1,17 környékére kalkulálta az euró valós értékét. Hosszabb távon az elemzők Európában is általában továbbra is kilábalásra számítanak, ami életben tartja az euró erősödését előrevetítő jóslatokat, a Raiffeisen például 1,23-as árfolyamot vár az év végére. Nagyjából ugyanazok a tényezők szabhatnak trendet a közép-európai devizák számára is, amelyek azonban még érzékenyebbek lehetnek a kilábalás és az infláció változó kilátásaira, mint az euró. Vannak helyi tényezők is: a cseh korona például 11-hónapos csúcsok körül kereskedik, az euró ellenében 26 alatt, mert az elemzők többsége azt várja, hogy a prágai központi bank még idén kamatot emelhet. A forint a Raiffeisen elemzése szerint március végén is 356 körül kereskedhet, az év végére azonban 350-re erősödhet.