Borúsabb idén a hangulat a nyugdíjpénztáraknál

Tavaly az önkéntes nyugdíjpénztárak mindegyike pozitív hozamot ért el a nemzetközi tőzsdék és a BÉT jó szereplése, illetve a hazai kötvénybefektetések felértékelődése nyomán. Az átlagos nettó hozam 9,84 százalék lett. Üröm az örömben, hogy az idei év első hónapjaiban borús piaci hangulat uralja a nemzetközi és a hazai tőzsdét, s a pénzpiacokat is. Újdonság, hogy az MNB ajánlása, számítási módszertana alapján a nyugdíjpénztárak teljes költségmutatója (TKMNYP) révén nem csak a hozamokat, de költségeket is össze lehet hasonlítani a szektoron belül és más nyugdíjcélú megtakarításokkal is.