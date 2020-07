Erősebb eurót, gyengébb dollárt várnak

Az Európai Unió hét végi csúcstalálkozója környékén és egy-két éves távlatban is erősödhet az euró a dollár ellenében az elemzők szerint. Sok minden történhet a piacon, hisz dúl a járvány, és novemberben az Egyesült Államokban elnököt választanak.

Négy hónapos csúcsot ért el az euró a héten a dollár ellenében 1,142 környékén, és a technikai elemzők az 1,15-os ellenállási szint áttörésére számítanak. Van, aki szerint még ennél nagyobb erősödésre is lehet kilátása az európai egységes fizetőeszköznek, ennek azonban az a feltétele, hogy a nyári költségvetési megegyezésről szóló holnap kezdődő kétnapos Európai Tanács-ülésen ne mérjenek csapást a reményekre. Ha kedvező az eredmény, bizonytalanság akkor is marad bőven, amit tükröztek az elmúlt napok nemzetközi piaci mozgásai is. Tegnap például a részvénypiacok, ahelyett, hogy a vártnál jobb pekingi GDP-adatra koncentráltak volna, a gyenge kínai kiskereskedelmi adatból baljós előjeleket kiolvasva gyengültek. A többéves mintának megfelelően a csökkenő kockázati étvágy a dollár vásárlásához vezetett.

Az euró maradt a király,

ezt mutatják az Amerikai Határidős Árutőzsde Felügyelet (CFTC) július eleji adatai a devizapiaci pozicionáltságról – írta Francesco Pesole, az ING devizastratégája. Bár kockázatot is hordoz, hogy az euró túlvetté vált, más alacsony hozamú devizák – mint a jen és a svájci frank – az alulpozicionáltsággal együtt azt jelzik: sokan látnak olyan egyedi tényezőket, amelyek vonzóvá teszik az eurót a dollárral szemben.

„Nagyon valószínű, hogy az EU kilábalási alapjával kapcsolatos várakozások e pozitív tényezők között vannak, de érdemes megjegyezni: az euró a múlt héten az alappal kapcsolatos pesszimista kommentároknak is ellenállt, ami jelzi, hogy a piacokon tudják: rázós lesz az út a megegyezésig” – tette hozzá Pesole. Az elmúlt napok nyilatkozatai alapján a hét végén aligha lesz megegyezés az alapról és a költségvetésről. Az elemzők azonban egyetértenek abban, hogy az euró erősödése a márciusi hároméves mélypontról, a dollár elleni 1,06-os szintről, azt jelzi, hogy a piacok hisznek az európai gazdaság újraéledésében.

A teljes cikk a Világgazdaság pénteki számában olvasható