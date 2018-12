Lassulást jelez előre a kötvénypiaci rali

Estek decemberben a fejlett piaci kötvényhozamok, a befektetők ugyanis egyre jobban aggódnak a jövő évi kilátások miatt.

Nagy rali volt decemberben a fejlett államok kötvénypiacán: a G7 csoport 10 éves állampapírjainak átlagos hozama a Bloomberg Barclays indexe szerint 1,16 százalékon áll, ez az egyik legjobb december közepi adat a válság óta. A vezető gazdaságok 10 éves kötvényhozamai hatalmasat estek az elmúlt hetekben: a német hozam 0,23 százalékkal másfél éves, az amerikai 2,75 százalékkal héthavi, míg a japán 0,01 százalékkal egyéves mélypontján van. A kötvénypiaci vételi hullámot főleg az fűtötte, hogy a befektetők egyre pesszimistábbak a jövő évi kilátásokkal kapcsolatban.

Szinte borítékolható, hogy a világgazdaság növekedése lassul 2019-ben, a Bloomberg elemzése szerint az idei 3,7 százalékos globális GDP-bővülés jövőre 3,5 százalékra eshet.

Az Egyesült Államok gazdasága is visszavesz a tempóból, a fogyasztói kereslet, a lakáspiaci, az inflációs és a GDP-adatok mind visszafogottabbak lehetnek jövőre az ideinél. Az euróövezet gazdasági bővülése már lassulni kezdett, ráadásul az Európai Központi Bank januártól felfüggeszti a kötvényvásárlási programot, és csak a lejáró állampapírokat fekteti be újra. Japánból és Kínából is lassulásra utaló makroadatok érkeznek, amit csak tetéz, hogy sem a kereskedelmi háborúnak, sem a Brexit körüli bizonytalanságnak nincs még vége.

Sokat rontott a helyzeten a Fed szerdai kamatemelése és az, hogy az intézmény a jövő évre vonatkozó gazdasági előrejelzéseit lerontotta. A piac korábban arra spekulált, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő szervezet a szeptemberben becsült háromnál jóval kevesebbszer akar emelni jövőre. Jerome Powell elnök néhány kamatemelésről beszélt, a döntéshozók egyéni árfolyam-előrejelzése pedig a két emelést valószínűsíti. A Commerzbank elemzésében úgy fogalmazott: „Világos, hogy a piac ennél jóval óvatosabb kamatpályát várt, sokkal galamblelkűbb kommunikációt.” A BlueBay Asset Management szakértője szerint Powell a kamatemelés után lényegében csak annyit mondott: bizonytalanok a kilátásokban, de azért folytatják a szigorítást.

Az elemző szerint a piac rosszul fogadja, hogy lassul a növekedés, a Fed viszont nem lassít a szigorítással a kívánt mértékben, így a kötvénypiacba menekülnek a befektetők az érdemi hozam reményében.

A kötvénypiaci ralival párhuzamosan estek decemberben a részvénypiacok. A vezető amerikai indexeknek a válság óta nem volt még ilyen rossz decemberük, mint az idei: a Dow Jones, a Nasdaq és az S&P 500 is 10 százalékot esett a hónapban. Európában sem volt sokkal jobb a hangulat: a frankfurti Dax és a párizsi CAC 40 is 7 százalékot esett december eleje óta, az MSCI fejlett piaci indexe pedig 7,5 százalékot zuhant három hét alatt, ami a legrosszabb december 1969 óta. Ritkán fordult elő egyszerre ilyen mértékű részvénypiaci eladási hullám és kötvényvásárlási roham, mindez egyértelműen arra utal, hogy a piac pesszimista 2019 kapcsán – írta elemzésében a PineBridge Investments.

