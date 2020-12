Nem enyhült a piacfelügyelet szigora

Nagyobb bírságokat szabott ki a jegybank az év első háromnegyedében, mint 2019 egészében, de a büntetések számában nem volt érdemi változás.

Összesen valamivel több, mint 2,5 milliárd forint bírságot rótt ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) az idei első három negyedévben, mintegy 600 millió forinttal többet a tavalyi, egész éves tételnél – derült ki a Világgazdaság érdeklődésére közölt adatokból.

Az MNB által 2019-ben megállapított majdnem 1,9 milliárd forintból de-cember elejéig 1,66 milliárd forintot fizettek be az érintettek, míg az idei büntetésekből 1,14 milliárdot.

Időarányosan viszont a bírsággal végződő esetek számában nincs lényeges eltérés éves alapon, miközben ugyanis tavaly 440 alkalommal szabott ki büntetést a piacfelügyeleti funkciót is betöltő MNB, 2020 januárja és szeptembere között 283-szor. Lapunk kérdésére a jegybank közölte, hogy

ebből a szempontból a tavasz óta tartó járványhelyzet nem éreztette a hatását, és nem tapasztalták a jogsértések növekedését.

Az már az MNB időközi jelentésében olvasható, hogy az év első három negyedében összesen 47 prudenciális, 24 piacfelügyeleti és 194 fogyasztóvédelmi ellenőrzés indult, illetve 75 prudenciális, 20 piacfelügyeleti, kibocsátói felügyelési és 259 fogyasztóvédelmi vizsgálat, valamint 29 felügyeleti ellenőrzés zárult le. Ebben az időszakban 968 prudenciális engedélyező és jogérvényesítő határozatot adtak ki, míg a piacfelügyeleti, illetve a kibocsátói felügyelési és engedélyezési területen 701 hatósági döntés született.

A jegybank a döntéseivel szemben indított bírósági jogorvoslatokról is összeállított statisztikát. Ennek az a konklúziója, hogy a 2019-es és 2020-as január–szeptemberi intervallumot összevetve a keresetek száma nagyjából stagnál. Az elmúlt két évben összesen 66 új ügy vette kezdetét a piacfelügyelet tevékenysége kapcsán. Az egy negyedév alatt beadott legtöbb jogorvoslat 15 volt (2019 Q2), a legkevesebb pedig 4 (2019 Q3). A szórás az idén is hasonló volt, a legnagyobb szám a második negyedéves 11 új kereset volt, az első és a harmadik negyedévben pedig egyaránt 7-7 ügy vette kezdetét. Az MNB ugyanakkor azt is kiemelte, hogy

a bíróságok e perek túlnyomó részében az ő javára hoztak kedvező ítéletet.

A jegybank a 2020. szeptember 30-i adatok szerint 1405 intézmény felügyeletét látja el, ez a szám a féléves kimutatással lényegében megegyezik. A intézménytípusok szerinti megoszlás alapján a legnagyobb súlyt a közvetítő, nem pénzügyi intézmények teszik ki. Szeptember végéig két új fióktelep létesült a pénzpiaci szektorban: hitelintézeti fióktelepet hozott létre a luxembourgi székhelyű China Construction Bank (Europe) S. A., amely alapvetően vállalati hitelezést kíván folytatni, a görögországi székhelyű Viva Payment Services S. A. pedig elektronikus pénz kibocsátásával és pénzforgalmi szolgáltatással foglalkozó fióktelepet alapított. Ezzel párhuzamosan az elmúlt időszakban több pénzpiaci szereplő is kivonult, így az MNB visszavonta az Aegon Lakástakarékpénztár, a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet és a Retail House Kft. pénzforgalmi intézmény tevékenységi engedélyét.