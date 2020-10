Idén már a harmadik amerikai bank ment csődbe

Háromra nőtt az idén csődbe jutott amerikai bankok száma. Tavaly négy bank húzta le a rolót, tavalyelőtt egy sem.

Az amerikai állami betétbiztosítási alap (FDIC) honlapján az szerepel, hogy idén eddig három bank ment csődbe,

az egyik februárban, a másik áprilisban, a harmadik pedig október 16-án.

Az FDIC rámutatott arra, hogy a csődlistára frissen felkerült First City Bank of Florida régóta tőkehiányos volt, aktíváinak a minőségével is komoly gondok voltak,

bezárása nem függ össze közvetlenül a koronavírus-járvány gazdaságra gyakorolt kedvezőtlen hatásaival.

Az Egyesült Államokban 2018-ban egyetlen bank sem ment tönkre, három éve a számuk nyolc volt, és ezzel a 2007 óta bezárt pénzintézetek száma csaknem ötszázra nőtt.

Az Egyesült Államokban 2016-ban öt, 2015-ben nyolc, 2014-ben még tizennyolc, egy évvel korábban pedig huszonnégy banknak kellett végleg bezárnia.

A csődhullám tíz éve tetőzött, a bezárt bankok száma 2010-ben 157-re nőtt az egy évvel korábbi 140-ről.

A betéttulajdonosokat fejenként 250 ezer dollárig (mintegy 78 millió forint) biztosítja az amerikai betétbiztosítási alap,

amelynek hálózatába csaknem 6 ezer pénzintézet tartozik.

Az amerikai bankszektor a tavalyi évet minden idők második legnagyobb nyereségével, 233,1 milliárd dollárral zárta, ami 1,5 százalékkal volt kisebb a 2018. évinél.