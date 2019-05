A hosszú távú bizalmat teszteli a Tesla

Nem volt diadalmenet az idei év a Tesla részvényesei számára, az év eleji 340 dolláros szint közeléből 240 dollár alá csúszott vissza a papír, alig pár hónap leforgása alatt. A Tesla részvénye ezzel valamennyi fontos szinten átjutott, főleg a 260 és 250 dolláros támaszok törése okozott nagy pánikot.

Az okok alapvetően ismertek: a cégnél problémák merültek fel az autók leszállításával kapcsolatban, és összességében a profitabilitás sem vett olyan repülőrajtot, amilyenre sokan számítottak. Elon Musk, az alapító már úgy nyilatkozik, hogy talán a harmadik negyedévre sikerülhet elérni a nullszaldót, ennél pár hónapja még jobb eredményre számítottak a befektetők, és már most itt kellene tartania a Teslának.

Mivel növekedési cégről van szó, nem csoda, hogy a befektetők nem örülnek az ilyen híreknek. Főleg annak, hogy a középtávú célok eléréséhez szükséges idő lényegesen nem csökken, inkább egyre távolabbinak látszik. Az már csak hab a tortán, hogy végül tőkeemelésre is sor kerül, amire kevesen számítottak, és a cég is úgy kommunikált korábban, hogy jó eséllyel azért biztosított a finanszírozás.

Hiába tehát a részvénypiac jó idei teljesítménye, a Tesla ebből semmit sem érzett meg, viszont az utóbbi napok mozgása izgalmas képet mutat. Az árfolyam a gyengébb piac ellenére is erősödött némileg, és a 250 dolláros szintek fölé került. Ezzel még bőven van esély arra, hogy a hosszabb távon fontos támaszok mégis tartanak, úgy látszik, fals letörés történt csak az elmúlt hetekben.

Amennyiben így van, akkor nem kizárt, hogy egy klasszikus „sell the rumours, buy the news” (pletykára venni, majd hírre eladni) helyzet áll majd fenn, vagyis a befektetők már beárazták a rossz híreket. Mivel már ezek közül néhányra ténylegesen is fény derült, most inkább a vevők kerülhetnek fölénybe, a shortosok pedig zárhatják pozíciójukat. Ehhez az árfolyamnak még egy csökkenő trendvonalat is le kellene küzdenie, de az elmúlt évek tapasztalatai alapján – ha sikerrel tör ki a kurzus felfelé – jókora fordulat jöhet majd a következő hetekben.