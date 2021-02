A Waberer’s papírja újra él, és okkal

Válság ide vagy oda, nagyot mentek az elmúlt fél évben a Waberer’s részvényei. Ebben jelentős szerepet játszottak a társasági események, illetve a velük kapcsolatos várakozás, hogy a MEP bejelentette: kiszállási stratégián dolgozik. Aztán újabb lökést adott a tulajdonosoknak a korábbi tulajdonos, Wáberer György – aki sikerre vitte a vállalatot – újbóli megjelenése.

Jogos kérdés: ennyi volt, vagy van még többlet a részvény árában?

A válaszhoz a cég teljesítményét és kilátásait kell górcső alá venni. Az elmúlt évek gyenge teljesítményét követően a tavalyi harmadik negyedévben már megjelentek a javulás első jelei. A nemzetközi üzletág az elmúlt két évben jelentős átszervezésen és kamionszám-csökkentésen ment keresztül, ami a negyedik negyedévre befejeződhetett. A maradék kamionokkal már csak a nyereséges utakat futják, és az azonnali piacot ténylegesen csak arra használják, hogy optimalizálják a kihasználtságot.

Reményeink szerint már a negyedik negyedévben közel lehetett a nullszaldóhoz a nemzetközi üzletág teljesítménye, és várakozásaink szerint az idén átfordul enyhe nyereségbe. Ha hozzávesszük, hogy a hazai fuvarozás a járvány alatt jelentősen felfutott, és további növekedés vár rá, plusz a biztosító jó teljesítményét is, nem kizárható, hogy az idén a régi időket idéző, akár azokhoz közeli eredmény születik. Segít, hogy mostanában – az elmúlt évekkel ellentétben – inkább jó híreket hallani. Ilyen, hogy a fuvarozási árak emelkedésnek indultak, elsősorban az idén Európáról levált Anglia irányába. Igaz, most az Euró­pa felé irányuló fuvar is jóval kevesebb, mint korábban.

A másik jó hír, amit független piaci szereplőktől is hallani, hogy korábbi vámolási tapasztalataira építve a Waberer’s minimális állásidővel tudja abszolválni a Brexit miatt megváltozott feltételeket. Azaz jelentősen növekvő fuvarozási árak mellett majdnem a korábbi feltételekkel tudja megoldani a szállítmányozást, legalábbis ami a futásidőket illeti. Így talán nem elrugaszkodott feltételezés, hogy az idén további jelentős emelkedési potenciál van a részvényben.