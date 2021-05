Bizonytalanság a nyersanyagoknál

A spekulánsok lényegesen csökkentették kitettségüket a túlfűtött nyersanyagpiacokon. A hirtelen támadt eladási hullám csak az arany piacát kímélte meg, ahol az árfolyam áttörte a csökkenő trendvonalat, és menetel a januári csúcsok felé. A harmadik hete tartó aranyralit főként a kriptovaluták megnőtt volatilitása és makrogazdasági fejlemények támogatják. Az előbbi azt eredményezte, hogy az inflációs félelmek miatt az eddig kripotovalutába fektető nagybefektetők aranyra váltottak, s negyedik hete növelték fizikaiarany-fedezetű ETF-kitettségüket.

A befektetők most az unciánkénti 1876 dolláros szintre fókuszálnak, amelynek esetleges áttörése utat nyithat az 1922 dollár felé. Ez az augusztus és április közti korrekció 61,8 százalékos Fibonacci-szintje, ahol erős ellenállásba ütközhetnek a bikák. Ha az aranyrali momentuma gyengülne, a legelső fontosabb támasz az 1845 dollár (200 napos mozgóátlag) és az 1818 dolláros szint által behatárolt sávban lesz.

Az idén kiválóan teljesítő ezüstöt és rezet is utolérte az általános kockázatkerülés. Bár a rali momentuma megtörni látszik, egyik sem szakított át lényeges technikai szinteket. A kőolaj piaca stabilizálódni próbál, a múlt hét közepén erőteljes eladási aktivitást láttunk az átlagosnál 45-50 százalékkal nagyobb kereskedett mennyiség mellett. A március óta nem látott zuhanás oka a globális üzemanyag-kereslet növekedésének a hiánya, illetve az iráni nukleáris megállapodás lehetséges újrakötése volt, ami a szankciók feloldásához vezethet.

Ráadásul Kína figyelmeztetett, hogy intézkedéseket vezethet be a nyersanyagárak csökkentése végett. A Brent piacán lényegesen csökkent és idei legalacsonyabb szintjére esett a backwardation (az olcsóbb távolabbi kontraktusok mennyisége), ez a piaci feszültség enyhülését jelzi. Ennek oka, hogy az iráni kitermelés potenciálisan visszatérhet a piacra, miközben az OPEC+ is növelte már a kitermelést. A Brent továbbra is a 65–70 dolláros sávban maradhat, ugyanakkor a további esés kockázata nagyobb, amíg a keresleti kép nem javul.