Előretör a korábban lemaradó ezüst

A nemesfémek összességében jól teljesítettek az elmúlt időszakban. Az arany után az aranybányarészvények is megindultak, és kitörtek a hosszú ideig ellenállást jelentő 2016-os lokális csúcsaikról. Ez arra utalhat, hogy

a piac kezdi elfogadni, hogy a nemesfémek ereje hosszabb távon fennmaradhat, így pedig a bányatársaságok profitabilitása is javulni fog.

A volatilisebb ezüst a februári–márciusi likvidációs pánikban nagy esést szenvedett el. Most azonban már újra az év eleji szinteknél jár az árfolyama, azonban a március óta felülteljesítő arannyal szemben a 2016-os csúcsát még nem érte el.

2008-ban hasonló volt a helyzet, kezdetben nagyot esett a nemesfémek, köztük az ezüst árfolyama is, de a jegybanki eszközvásárlás beindításával megfordult ez a trend. Az ezüst a 2008-as mélypontját követően csaknem 500 százalékkal drágult a következő három évben. Több párhuzam is van a tizenkét évvel ezelőtti és a mostani helyzet között. Akkor az amerikai jegybank mérlege több mint kétszeresére duzzadt, most szintén jó úton vagyunk afelé, hogy ezt elérjük.

A kamatok további csökkentésének lehetetlensége miatt a jegybankok még inkább az eszközvásárlás és az adósságmonetizáció eszközéhez kénytelenek folyamodni. Akkor mindenki inflációtól tartott, és most is felmerült ennek a lehetősége.

Abban az időszakban nem vált valóra az árnövekedés, és ez most is kérdéses.

Jelenleg több szempontból is eltérő a kép:

egyrészt a hozamok jóval alacsonyabbak, például a dollár tízéves reálhozama a gyenge infláció mellett már most a negatív tartományban jár.

Egy másik különbség, hogy most fiskális oldalon is több és nagyobb mértékű lépést láthattunk, amely a keresleti oldalt igyekszik támogatni.

A járvány miatt beinduló deglobalizációs lépések szintén pozitívan hathatnak az általános árnövekedési ütemre. A jegybankok is inflációt szeretnének látni, rövidebb távon ugyanis a deflációtól való félelem nőtt meg a sokk hatására.

Az ezüst tehát jó pozícióban van, hogy profitáljon a következő hónapok folyamataiból.