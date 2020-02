Nagy kilengések előtt a Tesla-árfolyam

Az utóbbi fél évben megnőtt a kereslet az elektromos autókat gyártó Tesla papírjai iránt, ennek következtében a cég részvényének árfolyama több mint négyszeresére emelkedett a tavaly júniusi szintekről. A túlzott befektetői lelkesedés mellett az árfolyam-emelkedés több tényezővel is magyarázható.

Tavaly nyáron sötét felhők gyűltek a vállalat egén. A befektetők a cég növekedésével kapcsolatos kételyeik és az amerikai–kínai vámháborús aggodalmak következtében jelentős short pozíciókat nyitottak. Ráadásul a negatív eredmények miatt kérdéses volt, hogy a vállalat tudja-e fizetni a hiteleit, illetve tudja-e teljesíteni a megrendeléseit. Ezek miatt 40 százalékot esett a részvényárfolyam.

A nyári negatív hangulatot ősszel pozitív hírek váltották, a vállalat ugyanis a vártnál magasabb növekedést jelentett, a vámháború is lecsendesedett, és az ellátási lánccal kapcsolatos kérdéseket is sikerült rendezni.

Az elmúlt fél évben jelentősen javult a Tesla működése: a cég a gyártási tevékenységre fókuszált, leszállította a megígért autókat, és az üzemi eredménye is pozitívba fordult. Hiteloldalról is pozitívak az eredmények, mert a vállalatnak legnagyobb részben átváltható kötvényei vannak, amelyeket a magas részvényárfolyam miatt kedvezően lehet átváltani, ezzel is javítva a cég likviditási mutatóit. Ez a folyamat pedig felminősítést eredményezhet a jelentős kockázatú, CCC+ besorolású Tesla-kötvényeknél.

A pozitív hírek ellenére azonban a vállalat fundamentumai alulteljesítik a piac által beárazott 770 dolláros részvényárat, hiszen ebben az esetben a következő tíz évben összesen húszmillió autót kellene értékesíteniük. További gondolkodásra késztető tény, hogy ma a Tesla többet ér, mint a három nagy német autógyártó együttvéve. Mindezek abba az irányba mutatnak, hogy a részvényben még további jelentős kilengések várhatók. A Teslával kapcsolatos tegnapi hír, hogy 2,65 millió részvényt bocsát ki 2 milliárd dollár értékben. Elon Musk vezérigazgató 10 millió dollárért maga is vásárol a részvényekből. A hírre 7 százalékot esett az árfolyam.