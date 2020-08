Nagy menetelésben az Apple-árfolyam

Izgalmas hetek után és izgalmas hetek előtt áll az Apple. A világ egyik legnagyobb tőzsdei cége a napokban tette közzé második negyedéves gyorsjelentését, és a számok azt mutatják, hogy nagyon erős volt a kereslet a termékeire és a szolgáltatásaira. Az Apple szépen túlszárnyalta a várakozásokat is, a bevételek két éve nem nőttek olyan ütemben, mint ahogyan április és június között. A szolgáltatások népszerűsége továbbra is dinamikusan javul, miközben az iPhone SE 2 fogadtatása is remekül sikerült. Mindezek megalapozhatják a hangulatot a következő nagy bemutatóig, ősszel több új iPhone is érkezhet.

A részvény árfolyama nem meglepő módon nagyot emelkedett, a jelentést követően 400 dollár fölé ugrott. Azóta tovább szárnyalt az Apple, és 450 dollár közelében is járt már az árfolyama. Technikailag ezzel egy trendcsatorna fölé erősödött, amelynek magassága nagyjából 50 dolláros. Ennek felső szára az emelkedés üteméből kiindulva augusztus végére 500 dolláros lehet, ha tehát nem fogja meg a lélektani 450 dolláros szint a menetelést, akkor idáig is eljuthat az Apple.

Fontos, hogy augusztus végén sor kerül a részvények felaprózására, ami nagyjából a negyedére csökkentheti a mostani részvényárfolyamot, és megnégyszerezi a részvények számát. Ennek alapján tehát lehet, hogy az 500 dollár elérése nem sikerül majd az Apple-nek, viszont így is a fontos 100 dolláros szint felett maradna a papír. A likviditás egyébként értelemszerűen nagyon erős az Apple-nél, de az „elérhetőbb árú” részvény a mostanában igen aktív kisbefektetői rétegek számára vonzóbb lehet. Lényeges persze főleg az lehet a következő hetekben, hogy hány új telefon jelenik meg majd az ősszel, illetve milyen lesz az indulás időzítése. A hírek szerint egyes modellek később érkezhetnek, de nem mindegy, hogy pár hetesek vagy akár pár hónaposak lesznek-e a csúszások. Látva a technikai túlvettséget az utóbbi hónapok menetelése után, kockázatos lehet egy csúszás, emiatt érdemes figyelni az új iPhone-okkal kapcsolatos híreket.