Továbbra is dübörög az Adidas

Az Adidas múlt héten megjelent negyedéves számaival sikerült pozitív meglepetést okozni a befektetőknek. A piaci reakció sem maradt el, 8 százalékos árfolyam-emelkedés követte a publikált eredményeket. Az Adidas megerősítette az idei évre vonatkozó előrejelzéseit: az árbevétel 5–8 százalék között bővülhet az idén, miközben a nettó profit elérheti az 1,88–1,95 milliárd eurót. Az erős évkezdéssel az idei tervek teljesítéséhez is közelebb került a társaság.

A cég üzemi eredménye a legoptimistább elemzői várakozást is felülmúlta, és az idei évre vonatkozó előrejelzését is megerősítette az Adidas.

A német sportszergyártó két számjegyű árbevétel-növekedést realizált az első negyedévben Ázsiában, ami kompenzálta a gyengébb európai és észak-amerikai árbevétel-emelkedést. Kínában dinamikusan növekedtek az értékesítések az elmúlt időszakban (2016-ban 22 százalékot, 2017-ben 25 százalékot, 2018-ban 27 százalékot), és ez a tendencia a következő években is fennmaradhat. Az Adidas tavaly bejelentette, hogy 2020-ig 2000 új Adidas-üzletet és 500 Reebok-üzletet nyit Kínában, miközben a csoportnak már most is több mint tízezer üzlete van az ázsiai országban.

Az Adidas márkának tavaly csaknem 13 százalékos volt a piaci részesedése, ami 3 százalékponttal tudott növekedni két év alatt. A társaság vezérigazgatója szerint 2019 végére az európai piacokon is javulhatnak az értékesítések.

Az online eladások eközben 40 százalékkal bővültek. Az Adidas árfolyama a tavalyi évet oldalazással töltötte egy széles sávban, 180–220 euró között.

Decemberben a sáv aljáról kezdett el emelkedni az árfolyam, márciusban áttörte a 220 eurós ellenállást is, és azóta is tart az emelkedés. A stabilan emelkedő trendnek köszönhetően folyamatosan újabb csúcsokra erősödött az árfolyam, majd a gyorsjelentés publikálása után 257 euróig emelkedett a kurzus. Rövid távon már kezd túlvetté válni a papír, ezért számítani kell a korrekcióra közép- és hosszú távon, a kedvező fundamentumoknak köszönhetően azonban továbbra is optimisták lehetünk a papírral kapcsolatban, ezért 250 euró feletti árfolyam is várható az Adidasnál.