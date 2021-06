A blue chip cégek a válságban is stabilak maradtak

A tőzsdei blue chip cégek a koronavírus-válság ellenére stabilan működtek, bár az egyes tőzsdei vállalatokra eltérően hatott a Covid-19 előidézte krízis – derült ki a VG-konferencia egyik kerekasztal-beszélgetésén.

Orbán Gábor, a Richter vezérigazgatója elmondta: a gyógyszeripar általában válságálló, de bizonyos szempontból a Richtert is negatívan érintette a járvány. Ezek között említette, hogy jelentősen lecsökkentek az orvoslátogató, illetve az orvos-beteg találkozások a koronavírus miatt. Ennek ellenére tavaly a gyógyszervállalat részvényeinek árfolyama magas maradt.

Bencsik László, az OTP vezérigazgató-helyettese kifejtette: a csoportszintű nyereség tavaly jelentősen lecsökkent 2019-hez képest, de 2020-ban a hitelportfólió kimagaslóan, 17 százalékkal emelkedett. Idén az első negyedév „kimondottan jól alakult”, az utolsó napokban a bankpapír árfolyama történelmi rekordokat döntött. Bencsik László arról is szólt, hogy a piac gyors visszarendeződésben bízik, a pénzintézetnél az első negyedév számai év/év alapon nagyon erős növekedést mutatnak. A vezérigazgató-helyettes azt is az eredmények közé sorolta, hogy az OTP tavaly három sikeres bankösszeolvadást valósított meg a már megvásárolt pénzintézeteket tekintve.

Bacsa György, a Mol Csoport stratégiai ügyvezető igazgatója szerint 2020 kifejezetten válságév volt az olajcég számára, hisz a Brent olaj ára hullámvasutat járt be, a múlt év eleji hordónkénti mintegy 60 dolláros szint után év végére is alig tudott visszakapaszkodni a 40 dollár környékére. Ezzel együtt a Mol tavaly jelentős beruházásokat hajtott végre, így például másfél milliárd dollárt fizetett ki egy azeri olajmezőért.

Arra a kérdésre, hogy a Covid-19 időszaka után mégis mi marad meg válság utáni időszakra, mindhárman többek között a digitalizáció erőteljes felgyorsulását említették, és arról is kedvezően szóltak, hogy a lakossági fogyasztás felgyorsul, ez a hitelezésre, az üzemagyag-fogyasztásra is pozitívan hat majd. Az orvos-beteg találkozások is megemelkednek, ez pedig a gyógyszerfogyasztást erősítheti.

A három vállalati vezető igen kedvezően értékelte a koronavírus-járvány hatásainak kivédésere hozott kormányzati intézkedéseket.