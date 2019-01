Ezek lehetnek a Wall Street idei kedvencei

Hatalmas bukásokra és elképesztő ralikra is volt példa tavaly az amerikai tőzsdén. Az elemzők pedig már azt is tudni vélik, hogy 2019-ben mely vállalati részvényeket érdemes választaniuk a befektetőknek.

Tavaly visszatért a változékonyság az amerikai tőkepiacokra, a befektetők a Fed szigorodó monetáris politikája és Donald Trump Kínával folytatott kereskedelmi háborúja miatt is aggódhattak.

A vezető amerikai tőzsdeindexek közül

a 30 vezető iparvállalat Dow Jones indexe 5,6 százalékkal,

az ötszáz legnagyobb vállalatot magába foglaló S&P 500 6,2 százalékkal,

a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 3,9 százalékkal csökkent 2018-ban

– szerepel a MarketWatch összesítésében.

Gyógyszeripari cégek a Dow csúcsán

A legnagyobb iparvállalatokat tömörítő Dow 30 részvénye közül csak 13 tudott erősödni tavaly,

a legnagyobb árfolyamnyereséget a Merck & Co. érte el, részvényei 35,8 százalékkal emelkedtek.

Jól ment egy másik gyógyszeripari óriásnak, a Pfizernek is, amely 20,5 százalékkal növelte értékét. A nagy nyertesek között van még a Microsoft (18,7 százalék), a Nike (18,5 százalék) és a Visa (15,7 százalék is).

A Dow Jones óriáscégei közül

a Goldman Sachs számára volt a legborúsabb a 2018-as esztendő.

A világ egyik legnagyobb befektetési bankja 34,4 százalékot zuhant. Gyenge évet zárt az IBM is, az informatikai cég részvényei közel 26 százalékot veszítettek értékükből, a DowDuPont vegyipari vállalat értéke pedig szintén negyedével csökkent.

Az AMD az S&P 500 tavalyi királya

Az amerikai gazdaság meghatározó cégeit tömörítő S&P 500-index vállalatainak kétharmada, 329 cég értékcsökkenéssel zárta 2018-at, és a mutató maga is számottevő, hatszázalékos veszteséggel fejezte be az évet. Kiemelkedő árfolyamnyereségre azért persze ennek ellenére is van példa.

A kevés felülteljesítő cég közül kiemelkedik az AMD: a mikrocsipgyártó részvényeinek árfolyama mindenkit megelőzve, 80 százalékkal erősödött az elmúlt évben.

Remek éve volt az orvosi implantátumokat gyártó Abiomednek és a kiberbiztonsági szolgáltatásokkal foglalkozó Fortinetnek is, előbbi 74, utóbbi 61 százalékos emelkedésnek örülhetett 2018 végén. Ötven százaléknál nagyobb erősödést ért el az Advanced Auto Parts autóalkatrész-gyártó és a TripAdvisor internetes turisztikai cég is.

A tíz legnagyobb felértékelődést mutató vállalat között van még a Chipotle gyorsétteremlánc, az elektronikus tesztberendezéseket gyártó Keysight és az IBM egyik leányvállalata, a Red Hat szoftvergyártó is. Negyven százalék feletti erősödéssel a top 10 tagja még az O’Reilly Automotive autóipari, valamint az orvosi eszközöket előállító Boston Scientific is.

Pofont kapott a szépség- és a divatipar

A legnagyobb zuhanást a Coty szépségipari vállalat szenvedte el, a cég részvényeinek értéke harmadára zsugorodott 2018-ban,

de minden bizonnyal sikeresebb új évben reménykedik a Mohawk Industries padlógyártó is, amely 58 százalékot zuhant tavaly. A harmadik leggyengébb eredmény az L Brands divatcég nevéhez fűződik, a Victoria’s Secret márkát is birtokló vállalat részvényei 57 százalékkal estek egy év alatt. A General Electric konglomerátum pedig szintén hasonló értékvesztést volt kénytelen lenyelni. Mellettük még legalább féltucat vállalat részvényének értéke feleződött meg a mögöttünk hagyott év során.

Ezek lehetnek a Wall Street idei kedvencei

A medvepiacot emlegetők gyarapodó tábora és a főbb tőzsdeindexek év végi zuhanása ellenére a FactSet által megkérdezett elemzők 2019-ben is látnak fantáziát a tőzsdei cégekben.

A Dow Jones 30 vállalta közül nyolcat ajánl vételre a tőzsdei elemzők legalább háromnegyede.

A megkérdezett szakemberek körében szinte teljes az egyetértés abban, hogy a Visa és a UnitedHealth Group részvényeit venni kell 2019-ben.

A pénzügyi cégtől 24, az egészségügyi szolgáltatásokat és biztosításokat kínáló vállalat papírjaitól 23 százalékos erősödést várnak idén. Tízből kilenc elemző a Microsoftot is jó 2019-es befektetésnek tartja, melynek részvényei szintén 24 százalékkal kerülhetnek feljebb. Mellettük még a Dow 2018-as „sztárja”, a Merck & Co., valamint a Boeing, a DowDuPont, a McDonald’s és a Chevron szerepel a túlnyomó többségben vásárlásra ajánlott részvények között.

Az S&P 500 egyes vállalataitól még a fentieknél is kiugróbb áremelkedésre számítanak a tőzsdei elemzők, akár 50-70 százalékos árfolyamemelkedést is reálisnak tartanak tucatnyi vállalati részvénynél.

Az alábbi cégektől várható szárnyalás az elemzői vélekedések alapján (zárójelben a 2019-re várt árfolyamemelkedés):

Anadarko Petroleum Corp., energia (75 százalék) Alexion Pharmaceuticals Inc., gyógyszeripar (70 százalék) LKQ Corp., autóipar (69 százalék) Concho Resources Inc., energia (69 százalék) Marathon Petroleum Corp., energia (67 százalék) Pioneer Natural Resources Co., energia (66 százalék) Halliburton Co., energia (65 százalék) Diamondback Energy Inc., energia (63 százalék) SVB Financial Group, pénzügy (61 százalék) Allergan PLC, gyógyszeripar (61 százalék)

Leginkább az energetikai cégektől várnak tehát kiugró növekedést a Wall Street-i szakemberek, a top 10-es listán hat olajipari vállalat mellett két gyógyszer-, illetve egy autóipari vállalat, és egy pénzügyi cég szerepel.

A még nagyobb kockázatokat kedvelő befektetők a közepes- és alacsony kapitalizációjú cégek között is válogathatnak, itt akár két-háromszoros felértékelődésre is sor kerülhet egyes részvények esetében, ha hihetünk az elemzői prognózisnak. A közepes méretű cégek közül a Callon Petroleum részvényárfolyama vehet repülőrajtot – 118 százalékkal erősödhet az év során.

A kisebb piaci tőkeértékű vállalatok körében pedig az energiaiparban tevékenykedő Nabors Industries, illetve a tanácsadó és mérnöki szolgáltatásokat kínáló Tetra Technologies lehet a legnagyobb nyertes, mindkét cég papírjaitól 250 százalék feletti növekedést várnak.