Deutsche Bank Ambrosi

Az Ambrosi sajtgyár 125 ezer darab sajtkorongot ajánlott fel fedezetként, amit a Deutsche Bank elfogadott.

Az Olaszországban piacvezető, 1942-ben alapított Ambrosi sajtgyár 27,5 millió eurós hitelt vett fel a Deutsche Banktól, amelynek fedezeteként 125 ezer darab sajtkorong szolgál – írja a német Handelsblatt üzleti lap. Giuseppe Ambrosi vezérigazgató a pénzből a Parmezán és a Grana Padano sajtok érlelőüzemét kívánja korszerűsíteni.

Mindkét sajtfajta megtalálható a biztosítékként lekötött készletben is. Egy sajtkorong értéke 550 és 740 euró között van. A német lap szerint Itáliában teljesen megszokott az ilyen típusú ügylet, a Credito Emiliano regionális pénzintézet már 1953 óta elfogadja a Parmezánt hitelfedezetként, sőt olyan saját helyiségeket is berendeztek, amelyekben elraktározzák a korongokat, és rendszeresen ellenőrzik a sajtok érését is. Ehhez a bank saját szakembereket is alkalmaz. Olaszországban sem fogadnak el ugyanakkor minden élelmiszert hitelfedezetként, a két említett sajtfajta azonban teljesen sztenderdizált és tartósan megőrzi minőségét, értéke pedig az éréssel még nő is, ezért alkalmas a feladatra.