Eladósodva megy a tőzsdére a WeWork

Akár tízmilliárd dollárosra is növelheti adósságállományát a csaknem félmillió dolgozónak irodai infrastruktúrát biztosító WeWork. A 47 milliárd dollárra becsült értékű startup óvatosságból előbb megszondázza a piaci érdeklődést, mielőtt a tőzsdére menne.

Előbb eladósodik, és csak utána megy a tőzsdére a WeWork nevű népszerű irodamegosztó vállalkozás – értesült a The Wall Street Journal.

A cég 3-4 milliárd dollárt kíván bevonni az adósságpiacról kötvénykibocsátással vagy más módon, és ehhez a Goldman Sachs és a JPMorgan Chase közbenjárását kéri. Ha így sikerül olcsón forráshoz jutnia, akkor a következő években akár tízmilliárd dollárig is felszökhet a cég eladósítása.

A vállalat nem ismeretlen az adósságpiacon,

tavaly áprilisban 702 millió dollár értékben, 8,79 százalékos hozamígérettel már kibocsátott egy úgynevezett bóvli kötvényt.

A WeWork számára most az a lényeg, hogy elkerülje azt a csapdát, amelybe a nagy amerikai fuvarmegosztó cégek tavasszal besétáltak az elsődleges részvénykibocsátásuk (IPO) során. A Lyft, majd utána az Uber Technologies is úgy vezette be részvényeit a New York-i tőzsdére, hogy előrevetítette: belátható időn belül a befektetők ne is számítsanak tőlük nyereségre. Ezzel érthető módon lelombozták a piaci érdeklődőket, ami mind az IPO-jukra, mind a tőzsdei teljesítményükre negatívan hatott.

A szintén masszívan veszteséges WeWork abban bízik, hogy a továbbfejlődéséhez szükséges források adósságvállalással történő megszerzésével jóval kevesebbet kockáztat, mint azzal, hogy a pénzt az IPO révén, részvényjuttatással egybekötve szerzi be. Az előbbi esetben ugyanis a tulajdonosi struktúra, a cég irányítása érintetlen marad, az adósságpapírokat lejegyzőknek nem lesz beleszólásuk a vállalat dolgaiba, legfeljebb azt dönthetik el, hogy a felkínált hozamból érdemes-e vásárolniuk az ígéretes pályát befutó vállalkozás által kibocsátott papírokból.

