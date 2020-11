Fontos fegyvertény a német piacszerzés

Két-három nagyobb volumenű beruházásról is dönthet a következő pár hónapban a Masterplast, amely jövőre a BUX-tagságot is megcélozná – nyilatkozta lapunknak Tibor Dávid elnök, akit a járványhelyzetben felértékelődő egészségipari megrendelésekről és a társaság osztalékkilátásairól is kérdeztünk.

Miközben az építőipart is sújtják a pandémia negatív gazdasági hatásai, a Masterplast kilenc hónap után két számjegyű növekedést mutat a főbb eredménysorokon. Minek köszönhető a 90 millió eurós forgalom mellett elért 4,7 millió euró nyereség?

Az idei év építőipari teljesítményromlásában szerintem nagyobb szerepet játszott az 5 százalékos áfakulcs kivezetése és a lakásprojektek visszaesése, míg a másik oldalon a járványhelyzet felfutást hozott a felújítási piacon. Lényegében mindenki elkezdett barkácsolni, az építőanyag-gyártók és főleg a szigetelőanyag-gyártók így nem igazán találkoztak jelentősen visszaeső kereslettel. Az elmúlt két hónapban pedig sorra érkeztek a jó hírek szabályozói oldalról is, a kormány egy nagyon okos csomagot rakott össze, amely szolgálja a családtámogatást, a gazdaságélénkítést és az építőipar fehérítését is.

Az eredményhez már hozzájárult az új, ascherslebeni üzemük, ahol orvosi védőeszközökhöz is készülnek alapanyagok. Az egészségügyi megrendelések mekkora részét adták az ottani termelésüknek?

A megnövekedett árrések és az egészségiparba való belépés mellett az akvizíció pozitív hozadéka az is, hogy a Masterplast a német piacon helyi gyártóként jóval elismertebb és jóval több lehetőséget kínáló pozícióhoz jutott. A harmadik negyedévben a német leányvállalatunk termelésének nagyjából az 50-50 százalékát adták az építőipari, illetve az egészségipari megbízások. A járványhelyzet miatt az utóbbiakra nagyon erős kereslet mutatkozik. Folyamatosan szolgáljuk ki a legfontosabb, hosszú távon rendelő ügyfeleinket, a német egészségipari konszerneket. A mostani igények mellett a teljes ascherslebeni kapacitásunknak akár a dupláját is el tudnánk adni, miközben nyilván az építőipari megrendelőinket sem szeretnénk elveszíteni.

A járványhelyzetben felértékelődő termékekből jut Magyarországra is?

A járványügyi védekezéshez szükséges igényeket elsősorban a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán (BVOP) keresztül szolgáljuk ki, amely a legnagyobb hazai egészségipari megrendelőnkké vált. A börtönökben varrt, nagy igénybevételnek kitett védőruhákhoz folyamatosan szállítjuk az alapanyagokat, még a BVOP megemelt igényeihez igazodva is. Prioritásként kezeljük ezeket a megrendeléseket, fontosnak tartjuk, hogy Magyarországon is segítsünk a vírus elleni védekezésben.

A rekorderedményt hozó harmadik negyedéves jelentés óta csúcsokon jár a részvényárfolyam is. A nagytulajdonosok ezen a szinten már elgondolkodnak részvénypakettjük egy-egy szeletének értékesítésén, és ezzel a közkézhányad emelésén?

Rendkívül örülünk annak, hogy végre a befektetők is felismerték, a Masterplast lényegesen jobb lehetőség, mint ahogy azt a piac árazta. A jelenlegi árfolyam már valamivel pontosabban tükrözi a részvény valós értékét, de még messze nem érte el a benne lévő potenciált. Másfél-két éves távlatban a mostani árfolyamszint duplázását is elérhetőnek látjuk. Részvényeladást sem Ács Balázs, sem én nem tervezünk, a közkézhányad növelését egy lehetséges akvizíció részvényekkel történő kifizetésével vagy tőkebevonással tartjuk elképzelhetőnek.

A jegybank Növekedési kötvényprogramjában tervezett újabb kötvénykibocsátás és a tőkeemelés szándéka is további beruházásokat sejtet.

Hogyan használnák fel ezeket a forrásokat?

Az újabb hatmilliárd forintos kötvénykibocsátással szeretnénk megerősíteni a pénzügyi hátterünket. A tavalyival ellentétben már nem a hitelkiváltás a fő cél, az összeget döntő részben beruházási, felvásárlási tartalékként kezeljük majd. Ugyanezt a célt szolgálhatja, ha a decemberre összehívott közgyűlés felhatalmazást ad egy esetleges alaptőke-emelésre, részvénykibocsátásra, illetve egy későbbi akvizíció részvénnyel történő kiegyenlítésére.

Milyen fejlesztéseket, felvásárlásokat terveznek?

Több izgalmas projektet is vizsgálunk Magyarországon és külföldön egyaránt. Szeretnénk növelni az egészségipari jelenlétünket, de építőipari beruházásokon is gondolkodunk. Két-három olyan nagyobb volumenű ügyön dolgozunk, amely az év végéig, illetve a jövő év elejére eljut abba az állapotba, hogy végleges döntést hozzunk róla. Ezek között egy akvizíció és két nagyobb saját beruházás is szerepel.

A rekordok sorát hozó idei év után milyen osztalékra számíthatnak a befektetők?

Osztalékpolitikánk változatlan, továbbra is célunk az osztalékfizetés, ezt csak a pénzügyi stabilitás megőrzése és a részvényesi értéket növelő beruházások írhatják felül. Az idei kifizetést is csak azért halasztottuk el, mert nem láttuk pontosan, hogy a járvány mennyire érinti a pénzügyi stabilitásunkat, amely azonban nemhogy nem sérült, hanem kimondottan erősödött, ez tehát már nem jelent akadályt. Több ígéretes beruházási lehetőséget is vizsgálunk, de ha fel tudjuk magunkat vértezni a már említett kötvénykibocsátással, illetve a tőkeemelés lehetőségével, akkor a 2019-ben meghirdetett, három évre szóló osztalékterv egy év csúszással megvalósulhat. Az idei és a következő két év eredményéből rendre 44, 55 és 66 forintot szeretnénk kifizetni a részvényeseinknek.

A BUX index szeptemberi átsúlyozásakor a forgalmi és a közkéz-kapitalizációs rangsorban is a 21. helyen állt a társaság, ezzel karnyújtásnyira került a kosártagsághoz. Mikor csatlakozhatnak az elitklubhoz?

A részvény felértékelődése és a megnövekedett napi likviditás miatt arra számítunk, hogy a következő felülvizsgálatkor már mindkét kritériumnak megfelelünk. Ez azt jelenti, hogy valószínűleg nincs akadálya a BUX-tagság jövő márciusi megszerzésének.

A meglévő piacaik közül hol várható a legnagyobb bővülés a következő években?

Fontos fegyvertény, hogy Németország a második legnagyobb piacunkká vált, bízom benne, hogy egyre több Szabadkán vagy Magyarországon gyártott termékünk is meg fog tudni jelenni a német piacon. Az egészségipari termékek súlya jövőre egyértelműen nőni fog az értékesítésben, mivel az idén még csak a második fél évben számítjuk a német gyárunk működését a csoport konszolidált eredményéhez, 2021-ben ez már az egész évet érinteni fogja. Mindezek miatt Németországból várjuk a legerősebb növekedést a következő időszakban. A lakásfelújításhoz és energetikai korszerűsítéshez kapcsolódó támogatási programok miatt optimisták vagyunk a magyar piaccal kapcsolatban, de a harmadik legfontosabb piacnak számító Romániában is alapvetően pozitív trendeket várunk.

Mi most a legnagyobb kihívás, kockázat a társaságnak?

Horvátországban a turisztikai szezon kiesése miatt visszaeséssel számolunk, Szerbiában és Ukrajnában pedig valószínűleg stagnálást hozhat a következő év. Az elmaradó szálloda- és irodafejlesztések nálunk is okoznak majd némi bevételkiesést, de jelentősebb kockázatot ez sem hordoz számunkra. A mi termékstruktúránk a hőszigetelő anyagokra épül, ebben a szegmensben pedig további bővülés várható. Az uniós és a nemzeti előírásokban is egyre inkább közeledünk ahhoz, hogy kvázi zéró energiafogyasztású házak épüljenek, a felújítási szándék és hajlandóság növekedését pedig tovább fokozzák a több piacunkon is elérhető támogatási programok. Összességében nagyon optimistán látjuk a jövőt, a következő három évre vonatkozó eredményvárakozásainkat – a tervezett beruházások várható hatásait is figyelembe véve – január elején frissítjük.