Jól tartja magát a BÉT

Április során a BUX megdöntötte korábbi csúcsát, majd volt, hogy napokon át újabb csúcsok következtek. Az index 41 684 pontról 42 520pontig emelkedett, de 43 500 pont fölött is járt, elérve mindenkori legmagasabb értékét.

Meghozta gyümölcsét az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed irányváltása, miszerint megszakítják a kamatemelési ciklust, sőt, a tervezettnél előbb abbahagyják az eszközvásárlási program során kibocsátott többlet likviditás visszaszívását. A hirtelen újra lazuló monetáris kondíciók erős vételi kedvet generáltak a tengerentúli tőzsdéken: mind az S&P 500, mind a Nasdaq Composite index elérte, sőt néhány ponttal meghaladta mindenkori csúcsát.

A jó hangulat Európára is átragadt, persze az Európai Központi Bank is komoly hatást gyakorolt, mivel jelezte: elégedetlen az eurózóna gazdasági növekedésével, ezért monetáris szigorításra jó ideig nem kell számítani. A francia CAC-40 index csúcsa közelébe ért, a német DAX ugyan még messze van ettől, de karácsonyi mélypontja óta 20 százalékkal emelkedett.

Ilyen körülmények között a BÉT is jól szerepelt. A BUX 41 684-ről 42 520 pontig emelkedett, ami 2 százalékos növekedés a hónap során.

A vezető részvények közül az OTP 65,7 milliárdos forgalom mellett 1,6 százalékkal 12 800 forintig drágult, de a hónap során többször megdöntötte a legmagasabb értékét is, járt 13 250 forinton is. A MOL 30 milliárd forintos forgalom mellett 1,2 százalékkal került feljebb 3316 forintig, de ez a papír is járt 12 éves csúcsán. Ezúttal nagyot menetelt a Richter: 5,8 százalékkal magasabban, 5715 forinton zárta a hónapot. A Telekom 1,5 százalékot gyengült, záróára 455 forint lett.

A kisebb papírok közül ismét a 4iG emelkedett ki forgalmával, megelőzve a Telekomot: az összforgalom 6,8 százalékát adta. Ára 5,72 százalékkal emelkedett 4290 forintig, miközben a társaság bejelentette, hogy a részvényeket felaprózzák: egy részvényes öt új részvényt fog kapni. A legnagyobb áremelkedést az Őrmester produkálta, igaz, csak 90 milliós forgalom mellett: 66,7 százalékkal 2500 forintig szaladt fel a papír.

A részvénypiaci forgalom 159,3 milliárd forint volt, ami az előző havi 282,8 milliárdhoz képest kevesebb, a napi átlagforgalom 7,96 milliárd forint volt az előző havi 14,1 milliárd után, igaz, hogy a bázis, vagyis a tavalyi április is kisforgalmú hónap volt, ahhoz viszonyítva csak mérsékelt, 15 százalékos a visszaesés.

A brókercégek listáját ismét a Wood vezette 70,1 milliárd forintos duplikált forgalommal, második helyen végzett a Concorde 69,2 milliárddal, harmadik lett az Erste 59,5 milliárddal.