Kaotikus héten van túl a tőzsdevilág: pénteken zöldben zártak a börzék

Az erős európai zárást tudták fokozni az amerikai indexek, amelyek óriási nyereséggel zártak pénteken. Nagyot ment a BUX is.

A nem hivatalos adatok szerint a New York-i tőzsdén

a 30 vezető iparvállalat Dow Jones indexe 9,34 százalékos,

a részvények szélesebb körét felölelő S&P 500 index 9,21 százalékos,

a technológiai papírok Nasdaq Composite mutatója pedig 9,34 százalékos

pluszban fejezte be a kereskedést.

Európa is pluszban zárt

Erősödéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék pénteken a csütörtöki több mint tíz százalékos gyengülést követő korrekcióban:

a londoni FTSE-100 mutató 2,62 százalékos,

a frankfurti DAX-30 0,77 százalékos,

a párizsi CAC-40 mutató pedig 1,83 százalékos pluszban

fejezte be a napot. Az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül az EuroStoxx50 1,60 százalékkal erősödött a kereskedés végére.

Nagy emelkedéssel zárt a BUX A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1871,20 pontos, 5,79 százalékos emelkedéssel, 34 189,09 ponton zárt pénteken. A Concorde Értékpapír Zrt. vezető elemzője szerint a részvénypiacokat továbbra is főképp a koronavírusról érkező hírek fogják mozgatni.

Kaotikus héten van túl a tőzsdevilág

Hétfőn akkorát szakadtak a New York-i tőzsdék, amire 2008 óta nem volt példa – Európa szintén óriásit esett, ahogy a BUX is.

Kedden viszont mindhárom vezető amerikai index majdnem 5 százalékos pluszban zárt. Európa börzéi pedig a pozitív kezdést követően erős mínuszokban fejezték be a kereskedést, míg a BUX pluszban tudott zárni.

Szerdán is szakadtak a tőzsdék: a Wall Streeten 5-6 százalékos mínuszok voltak, Európa viszont enyhe eséssel megúszta, a BUX viszont majdnem 5 százalékot zuhant.

Csütörtökön harminc éve nem zuhantak ekkorát a tőzsdék: Londontól Párizsig 10 százalék felett estek a börzék. Amerikában is majdnem 10 százalékot csökkentek a New York-i tőzsdeindexek. Óriásit szakadt a BUX is.

Pénteken pedig – ahogy a cikk elején írtuk – a hullámvasút felfelé tartó szakaszán jártak a világ tőzsdéi… A koronavírus-járvány okozta félelmek valószínűleg még hetekig hasonló bizonytalanságot okozhatnak szerte a világban.