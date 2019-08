Lendületet vehet a jelzálog-hitelezés az OTP román piacán

Kapóra jöhet az OTP Bank Romaniának a piaci részesedés növelését célzó elképzeléseihez a román kormány tervezett intézkedése. A pénzügyminisztérium törvénytervezete szerint a kormány arra készül, hogy kibővíti és átalakítja az első lakás megszerzését támogató állami program feltételrendszerét. Az intézkedés hátterében az állhat, hogy bár 2018 eleje és 2019. március vége között a romániai bankok 2,6 milliárd euró értékben helyeztek ki új jelzáloghiteleket, az első negyedévben már 1,1 százalékos volt az éves alapú lemorzsolódás, az április–június időszak pedig már aggasztóan magas, 15,4 százalékos visszaesést hozott – írta az IntelliNews.

A magyar pénzintézet romániai leánya az 5 százalékos piaci részesedés elérését, vagyis a jelenlegi megduplázását tervezi, erről a júniusban kinevezett vezérigazgató, Fatér Gyula beszélt a múlt hónapban. Az Első otthonnak nevezett program az átalakítások után Egy család – egy otthon néven fut tovább. A legfontosabb változás, hogy az állami kamattámogatású jelzáloghitelt azok a gyerekesek igényelhetik, akiknek a havi nettó keresete 947 és 1475 euró között van. A jövedelemküszöbbel az alacsony és a közepes keresetűeket segítené lakáshoz jutni az állam.

Új eleme a programnak, hogy az igénylők 300 ezer lej, csaknem 21 millió forint erejéig adósodhatnak el lejalapú, fix kamatozású hitelekkel. Aki pedig 2010 után kiadott építési engedéllyel rendelkező új lakást vásárolna, még 1,1 millió forintnyi összeggel nagyobb hitelkerettel kalkulálhat. Az önrész továbbra is 5 százalék marad, míg a sztenderd jelzálogkölcsönöknél 15 százalék a követelmény Romániában. A program első verzióját 2009-ben vezették be, ezzel az intézkedéssel tervezték újra lendületbe hozni a megrekedt gazdaságot. A 35 évnél fiatalabbak számára nyújtott állami kamattámogatású jelzáloghitelt 15 romániai bank közvetítette, köztük az OTP Bank Romania is. A pénzintézetek mellett az ingatlanszektor is profitált a programból.

Az OTP az organikus növekedésre fókuszál Romániában, miután az akvizíciók a Banca Romaneasca-ügylet meghiúsulásával egy időre lekerültek a napirendről. A jelek szerint sikerrel, az első féléves nettó nyereségük 165 százalékkal 3,6 milliárd forintra emelkedett. Mint ahogy azt a gyorsjelentésben kiemelték, az új hitelek közt a jelzáloghitelek kihelyezése több mint a kétszeresére nőtt a 2018-as bázishoz képest, mindez nagymértékben hozzájárult a teljesítő (Stage 1 és 2) hitelállomány – árfolyamszűrten – 17 százalékos bővüléséhez.