Meddig bírja a gyűrődést a tőzsdesztár Airbnb?

Látványos piaci antré után 146 dolláron zárta első kereskedési napját az Airbnb. Amerikai vállalatértékelők szerint 10 éves kilátásai alapján ma 55 dollárt érhet a papír.

52 millió új részvénnyel, a vállalat 10 százalékával lépett parkettre a rövid távú szálláskiadó platformot üzemeltető Airbnb, a sharing economy ifjú üdvöskéje. Már a kibocsátás (IPO) is jól alakult, miután

a korábban bejelentett 56-60 dolláros skálával szemben végül 68 dolláros árfolyamon értékesítették a pakettet.

De a részvény próbája a piac. Az első napon 144 és 165 dollár között mozogtak a jegyzések, s végül 146 dolláron zárt a kurzus. Vagyis több mint kétszeresére emelkedett az árfolyam. Jól jártak a részvényt jegyzők.

Egy dolog a felfokozott IPO-hangulat, a józan hangokat elnyomó Hype, s egészen más ügy a kétkezi kereskedés rutinja. Meg a napi tőzsdei robot. A tengerentúlon az esetek kétharmadában már automaták kötnek, mit sem törődve a közhangulattal, csupán a vételi és eladási szignálokat követve. Persze, a másik oldalon meg ott tolong a fiatalok körében népszerű Robinhood platform idei 3 millió új felhasználója, akik mit sem törődnek a fundamentális elemzéssel.

Sanszos, hogy ha a piac könnyedén felszívta a 3,5 milliárd dolláros kibocsátást, akkor az árfolyam emelkedés nyomán 7,6 milliárdosra dagadt tőke gombóccal is megbirkózik.

Simán benyelhet egy olyan céget, amelyik ugyan a járványig 30 százalékos növekedési ütemet produkált, de a karantén előtti utolsó békeévet is veszteséggel zárta. Nagyfokú a szezonális érzékenysége, amennyiben jellemzően csak a harmadik negyedéve sikeres. Ráadásul egy olyan ágazatban, melyet idén letarolt a koronavírus járvány.

Tipikus „középső szereplő” az Airbnb, mely a kiadók által tulajdonolt lakásokat használja, így főleg a kereslet-kínálat alakításával foglalkozik, amiért cserébe jutalékot kap, s nagyon fontos, hogy nincsenek drasztikus beruházási kiadásai, hiszen nem kell hoteleket építenie

– mondta Cinkotai Norbert, a KBC vezető elemzője. Aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a turizmus globális állapota, s a platform népszerűsége mellett arra érdemes figyelni, hogy a cég mennyire tudja „monetizálni” a szolgáltatását.

Az Airbnb az utazási érték 12-13 százalékát tudja kvázi jutalékként elérni, s ez a kiemelt mutató kifejezetten stabil a vállalatnál

– hangsúlyozta Cinkotai Norbert, a KBC vezető elemzője.

10 éves horizonton vizsgálva az Airbnb kilátásait, most 55 dollár lehet a részvény fair értéke Aswath Damodaran szerint. A vállalatértékelés New York-i professzora úgy véli, a bevételek növekedési üteme lassulhat, de így is durván hatszorosára emelkedik a foglalások értéke a következő 10 évben A monetizáció szerinte tartósan nem változik, legfeljebb 13-14 százalékra javulhat. Az üzemi nyereséghányad 25 százalék körül alakulhat, ami jócskán meghaladná a hotelekét, de elmaradna az Expedia-Booking párostól, ahol a hirdetési bevételek is jelen vannak. És Damodaran az 55 dollárba már a csődkockázat 10 százalékos diszkontját is beépítette.

A 68 dolláros kibocsátási ár tehát nem tűnik túlzónak, az áru frissessége ennyivel felülírhatja a fundamentumokat. Ám az első kereskedési napon elért szintek már jóval bizonytalanabbak. Kérdés, hogy ha a lelkes kisbefektetők keze megremeg, akkor a kibocsátási ár megállítja-e a zuhanást. A hosszabb távú árfolyampálya nagyban függ az idei utolsó és a jövő évi első negyedévek teljesítményétől. Ezek azonban nem sok jóval kecsegtetnek.

Kérdés, hogy mikor jönnek végre profitkilátások, sőt, profitjelentések? Cinkotai Norbert (KBC) szerint

az is aggodalomra adhat okot, hogy az átstrukturálási költségek címen már megjelentek tételek a negyedéves beszámolóban, ami nagy növekedésű cégeknél ritkának számít.

Ám minden aggodalmat és iparági kilátást felülírhat a részvény kínálat szűkössége és a Robinhood nemzedék papír éhsége.