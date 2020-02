Megvéd az arany a koronavírustól

Bár korábban sokan temették az arany menekülőeszköz-szerepét, az új koronavírus globális terjedése bebizonyította, hogy pánik esetén továbbra is a nemesfém a legellenállóbb befektetés.

Habár néhány elemzésben már korábban próbálták felhívni a figyelmet a féktelen tőzsdei emelkedés veszélyeire, úgy tűnik, hogy ezúttal az új koronavírus Kínán kívüli továbbterjedése lett az a tüske, amely a lufi kidurranásához, de legalábbis átmeneti leeresztéséhez vezetett.

Nagy világégésről vagy gazdasági összeomlásról korai lenne beszélni, de érdemes megnézni, hogy a romló piaci hangulatban milyen termékre ajánlatos odafigyelni.

A rendkívül magas volatilitás miatt a piacok shortolása továbbra is kétélű fegyver.

A jó pillanatban történő eladás kedvező stratégiának tűnhet, de ahogy az optimizmus szikrái megjelennek, úgy kerülhet pillanatok alatt likvidálásra a piacok esésére spekuláló pozíció.

Ugyanakkor egy befektetési eszköz az elmúlt másfél évben olyan trendet épített ki, amelynek a folytatódása technikailag megalapozott, ráadásul a körülmények is támogathatják ezt a mozgásirányt.

Az arany árfolyama 2018 augusztusában 1160 dollárra esve az akkori kétéves mélypontját érte el. Korábban sokan leírták, hogy elvesztette klasszikus menekülőstátuszát az eszköz, és a modern pénzügyi világban már nem tudja betölteni azt a szerepet, amelyet régebben szántak neki.

Azonban 2018 végén, majd különösen 2019 első negyedévében látványos emelkedésbe kezdett az árfolyama, és szinte minden negatív hangulati rezdülésre azonnal reagált a nemesfém.

A tavaly kialakult egyértelmű emelkedés trenddé érett, és most már a grafikonon is jól látható az arany lendülete. A technikai képhez néhány fundamentum is hozzácsapódott, és tovább görgette azt a folyamatot, amelyben az arany árfolyama egy-egy korrekció után rendre új csúcsokra került.

Mindenképpen kiemelendő a recessziótól való félelem, amely egyre erőteljesebben jelenik meg, és már nemcsak az európai gazdaság vonatkozásában.

Ehhez kapcsolódóan kezdett beépülni az árazásba, hogy a piac legalább egy, de mindinkább két kamatcsökkentésre számít az amerikai jegybanktól, ami szintén táptalaja lehet az arany további erősödésének.

A teljes cikket elolvashatják a Világgazdaság pénteki számában