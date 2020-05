Nem tudott felkapaszkodni a BUX

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 464,76 pontos, 1,28 százalékos csökkenéssel, 35 875,71 ponton zárt pénteken.

A részvénypiac forgalma kiemelkedően magas, 33,2 milliárd forint volt.

A vezető részvények a Richter kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest, a legnagyobb mértékben az OTP, közel 3 százalékkal.

Kéri Lajos, az Erste Befektetési Zrt. vezető üzletkötője elmondta, hogy az előző napok emelkedését követően korrekciót lehet látni a tőzsdéken.

Európában az elmúlt napok szárnyalása után több bankpapír is korrekcióba kezdett, így például az OTP és a Raiffeisen. Az olajpapírok piacán nagyobb esés tapasztalható, az osztrák OMV például 5 százalékos mínuszban volt a magyar piac zárásakor, de közel 1 százalékkal gyengült a Mol is. Hozzátette, az olajpiaci papírok alulteljesítése valószínűleg annak is tulajdonítható, hogy májusra rendkívül gyenge finomítói marzsokat várnak a piacon.

A devizapiacon folytatódott a dollár gyengülése, az euróval szemben áttörte az 1,10-es, lélektanilag és technikailag is fontos szintet, és elment egészen 1,1150-ig, a következő erősebb ellenállásig, ahol kicsit megállt. A dollár gyengülésével a forint erősödni tudott,

a BÉT zárásakor 347 forint volt az euró/forint árfolyam.

A vezető üzletkötő szerint az árfolyamok csökkenése az amerikai-kínai feszültségek éleződésével magyarázható. Mindenki a Trump-beszédet várja, az amerikai elnök nagy valószínűséggel újabb szankciókat fog bejelenteni Kínával szemben Hongkong miatt, ami akár a kereskedelmi háború újraélesedéséhez is vezethet – mondta.

A kínai parlament csütörtökön elfogadta a Hongkongra vonatkozó, vitatott nemzetbiztonsági törvényt, amely tiltja a lázadást, az elszakadási

törekvések hangoztatását és a központi kormányzat ellen irányuló, felforgatónak minősített cselekményeket. Az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Kanada és Ausztrália is azzal vádolta meg Kínát, hogy a sokak által bírált jogszabály elfogadásával megsértette nemzetközi kötelezettségeit. Amerikai és brit kezdeményezésre összehívták péntekre az ENSZ Biztonsági Tanácsát.

A Mol árfolyama 17 forinttal, 0,86 százalékkal 1970 forintra csökkent, 9,9 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 320 forinttal, 2,99 százalékkal 10 370 forintra esett, forgalmuk 18,8 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom 7,50 forinttal, 1,87 százalékkal 393 forintra gyengült, forgalma 352,9 millió forint volt.

A Richter-papírok 45 forinttal, 0,67 százalékkal 6810 forintra erősödtek, forgalmuk 3,6 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 3546,92 ponton zárt pénteken, ez 30,05 pontos, 0,84 százalékos csökkenés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.