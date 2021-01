Pénteken már a nagybankok jelentenek

A Delta negyedéves riportjával elindult a tengerentúli gyorsjelentési szezon. A tavalyi utolsó negyedévben részvényenként 2.53 dollár veszteséget termelt a társaság, szemben az elemzők által várt 2.49 dollárral. A vállalat vezetője szerint az idei harmadik negyedévtől ismét nyereségessé válhat Amerika egyik legnagyobb légitársasága.

A piac számára most nem annyira izgalmas a gyorsjelentési szezon, mert a tömeges oltások csak decemberben kezdődtek, ezért a tavaly október-decemberi időszak már a „múltat” jelenti

– mondta a Világgazdaságnak Pálvölgyi Máté, az Erste szenior elemzője. Hozzátéve: a vakcinával új időszámítás kezdődött, ezért inkább az idei várakozások lehetnének érdekesek, de annyira az év elején járunk, hogy ettől sem várhatunk túl sokat.

A befektetők számára most a legizgalmasabb tényező az amerikai államkötvények hozamának emelkedése – folytatta az elemző.

Miközben az ipari nyersanyagoktól kezdve a szállítmányozási díjakon át a mezőgazdasági termékekig szinte mindenhol jelentős áremelkedés figyelhető meg, a Biden által magyar idő szerint péntek hajnalban bejelentésre kerülő újabb mentőcsomag tovább hevítheti az inflációs várakozásokat.

Egyelőre a Fed is eltökélt a monetáris lazítás mellett. Ennek megfelelően a részvénypiacok számára a hosszú állampapírok hozamának emelkedése lehet a legfontosabb faktor.

A hozamemelkedésből elsősorban a bankok profitálhatnak, a rövid források és a hosszú eszközök előnyét kihasználva. A magasabb infláció relatív tekintetben kedvező lehet a nyersanyag kitermelőknek, illetve a kis kapitalizációjú vállalatokat reprezentáló Russell 2000 index komponenseinek is. Ugyanakkor a tavalyi karantén intézkedésekből és alacsony hozamkörnyezetben profitáló és mára rendkívül magasan értékelt technológiai vállalatok számára drámaian negatív lehet a hozamemelkedés hatása.

A részvénypiaci rotációt jól mutatja, hogy a Pfizer november 9-i bejelentése óta az S&P 500, melyben nagy a tech szektor súlya, mindössze 8 százalékot emelkedett, míg a Russell 2000 28 százalékot, a KBW Bank Index pedig 38 százalékot ralizott.

Pénteken jelent a JPMorgan Chase, a Wells Fargo és a Citigroup. A Reuters információi szerint, akár 40 százalékos profitcsökkenést is riportálhatnak a nagybankok. A Barclays egyik elemzője szerint a tavalyi negyedik negyedév egy átmeneti időszak volt, mely a kihívásokkal teli 2020-as év végét is jelentette, ahol a bankok kamatmarzsai rekord alacsonyra zuhantak. Miután a tavalyi évben az amerikai nagybankok a várhatóan nem teljesítő hitelek miatt több mint 65 milliárd dollárral növelték a céltartalékukat, az idei félévben a tavalyi bázis miatt jelentős, akár a tavalyi első féléves eredmény dupláját is elkönyvelheti majd a szektor.