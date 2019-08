Pluszban nyitott a BUX

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 18,85 pontos emelkedéssel, 40 156,07 ponton nyitott csütörtökön. A szerdai záró értékéhez képest 0,05 százalékkal erősödött.

Kocsis Márió, a Concorde Értékpapír Zrt. elemzője elmondta:

szerdán a nemzetközi piacon jelentős eladói hullám volt, a magyar tőzsde a negatív nemzetközi hangulat hatására mínuszban zárt szerdán, innen csütörtökön reggel kisebb emelkedés jöhet.

Csütörtök délután teszik közzé az amerikai munkaerőpiaci, illetve kiskereskedelmi adatokat és az üzleti hangulatindexet, ezek befolyásolhatják a nemzetközi tőzsdéken a kereskedés irányát, ami hatással lehet a magyar piacra is – fejtette ki Kocsis Márió.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője kommentárjában kiemelte, hogy szerdán a negatív nemzetközi befektetői hangulat után csütörtökön délelőtt jöhet némi pozitív korrekció, de továbbra is inkább csökkenés várható hosszabb távon a BÉT-en.

Az OTP-papírokon szerdán eladói nyomás volt, ezzel a bankpapír árfolyama 12 500 forint alá süllyedt, és további csökkenés jöhet a következő napokban. A Mol jegyzése is lefelé indult, a 2940 forintos támaszra érdemes figyelni, amennyiben kitart a következő napokban, a későbbiekben pozitív fordulat jöhet – tette hozzá. A Richter új lokális mélyponton tartózkodik, a következő meghatározó támasz csak 4500 forintnál található, amely hosszabb távon teljesülhet. A Magyar Telekom viszonylag jól tartja magát, 415-420 forint között található fontos támasz – írta Varga Zoltán.

Rámutatott arra is, hogy a forint árfolyama jelentősen gyengült a szerdai kereskedésben, továbbra is az várható, hogy a 323-326 forintos tartományon belül fog mozogni az euróval szembeni jegyzés. Piaczárás után pénteken két hitelminősítői felülvizsgálatra is sor kerülhet, de ezúttal sem a Fitch Ratings-től, sem a Standard&Poor’s-tól nem vár kilátásmódosítást, vagy felminősítést az Equilor szenior elemzője.