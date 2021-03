Pozitív évkezdés a hazai alapoknál

Fél százalékos bővülést követően 8257 milliárd forintra emelkedett a hazai befektetési alapok vagyona januárban. A legnagyobb kereslet az ingatlanalapok iránt mutatkozott, pozitív hozamot azonban csak a részvénypiaci termékek szállítottak.

Az év elején is folytatódott a hazai befektetési alapok gyarapodása,

a Magyar Nemzeti bank (MNB) pénteken közzétett statisztikája szerint január végére fél százalékkal 8257 milliárd forintra kúszott fel a kezelés alatt lévő állomány. A nettó eszközérték bővülése ezúttal kizárólag a tőkebeáramlásnak köszönhető, a befektetők ugyanis 74 milliárd forintnyi friss megtakarítást vittek a portfóliómenedzserekhez. A piaci széljárás azonban nem volt kedvező az év első hónapjában, a hozamok 13 milliárd, a devizaárfolyamok mozgása pedig 21 milliárd forinttal apasztották az összvagyont. Az ellentétes irányú tőke- és árfolyammozgások eredőjeként 40 milliárd forintos többlettel zárt a szektor. Ez fél év óta a legalacsonyabb ütemű növekedésnek felel meg, ám a hónap végén beállított, 8257 milliárd forintos eszközérték ezzel együtt is újabb csúcsot jelent a hazai alapkezelők történetében. A meghatározó alaptípusok mindegyike közel egy százalékos állománybővülést könyvelhetett el a frissen érkező pénzmennyiség révén,

pozitív hozamot azonban egyedül a részvényalapok szállítottak.

Ezúttal az ingatlanalapok bizonyultak a legkeresettebbnek, a kétezer milliárd forint feletti eszközértékével messze a legtöbb megtakarítást kezelő kategória befektetési jegyeinek értékesítése 34 milliárd forintra rúgott, a hozamokon azonban 14 milliárd forint veszteséget értek el a befektetők. Viszonylag népszerűek voltak a többféle eszközből is válogató vegyes alapok is, ahová 22 milliárd forint új megtakarítás érkezett. A lefelé tartó árfolyam- és devizamozgásokkal együtt is 15 milliárd forint bővülést ért el a kategória. A kötvényalapokba 19 milliárd forintot pumpáltak a befektetők, ezt viszont a hozam- és devizaveszteség hat milliárd forinttal csökkentette,

így összességében szerény bővülésről adott számot a bő másfélezer milliárd forint eszközértékű termékcsoport.

Jelentősen megcsappant a tőzsdei kitettséget adó befektetések iránti kereslet, a részvényalapokból a decemberi 58 milliárd forinttal szemben mindössze 11 milliárd forintot táraztak be a befektetők. Kockázatvállalásuk szerény mértékben ugyan, de kifizetődött, egyedüli termékkategóriaként befektetési jegyeik értéke emelkedett. Az 1511 milliárd forintos eszközértéken elért kétmilliárd forintos hozamnyereség azonban meglehetősen visszafogott alapkezelői teljesítményt jelen annak tükrében, hogy

a BUX 3,3, az MSCI feltörekvő piaci részvényindexe pedig három százalékkal erősödött januárban.

A származtatott alapok minimális tőkebeáramlást regisztráltak, ami nem tudta kompenzálni a leforduló árfolyamokat, a 2020-at 800 milliárd forinton záró eszköztípus vagyona így ötmilliárd forinttal apadt januárban. Az előzőeknél nagyságrenddel kisebb méretű garantált alapok vagyona stagnált, a pénzpiaci alapok zsugorodása viszont ismét felgyorsult, hó végi eszközértékük már csupán 41 milliárd forint volt.