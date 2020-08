Pozitívan kezdtek az tőzsdeindexek New Yorkban

Indexemelkedéssel indult a kereskedés szerdán az amerikai értékpapírpiacokon a váratlanul kedvező nagyvállalati eredmény beszámolók láttán.

New Yorkban a DJIA-30 index 0,38 százalékkal,

az S&P-500 index 0,43 százalékkal,

index 0,43 százalékkal, a Nasdaq Composite index 0,24 százalékkal emelkedett kezdéskor.

Az amerikai piacok nyitásakor az európai tőzsdeindexek is pozitív tartományban jártak, a páneurópai és euróövezeti gyűjtőindexek 0,4-0,5 százalék körüli nyereséget mutattak.

A Walt Disney Co részvénye több mint hat százalékkal emelkedett a tőzsdén kívüli forgalomban az amerikai kereskedési időn kívül közzétett negyedéves eredményeinek hatására. Három százalékos árfolyam-emelkedést értek el egészségügyi szolgáltató és gyógyszergyártó cégek részvényei is, például a CVS Health Corp, a Humana Inc, valamint a Regeneron Pharmaceuticals Inc papírok is.

A technológiai cégek várakozáson felüli negyedéves eredményei már egyébként is 2,5 százalékkal februári rekordja közelébe emelték az S&P-500 indexet.

Az olajár emelkedett szerdán,

az amerikai piacok nyitásakor a WTI nyersolaj ára 3,84 százalékkal állt magasabban a globális kereskedelemben, hordónként 43,28 dolláron,

nyersolaj ára 3,84 százalékkal állt magasabban a globális kereskedelemben, hordónként 43,28 dolláron, a Brent ára pedig 3,35 százalékkal 45,92 dollárra emelkedett.

Az olajár öt hónapja, március eleje óta a legmagasabb szinten áll az amerikai nyersolajkészletek nagymértékű csökkenése miatt.

Az eurót 0,61 százalékkal jegyzik erősebben 1,1871 dolláron, az arany spot ára 0,93 százalékkal, unciánként 2038,28 dollárra emelkedett. Az arany ára történetében első alkalommal kedden lépte át a 2000 dolláros küszöböt.