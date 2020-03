Számolják a tőzsdék a veszteségeket

A koronavírus okozta járvány világszerte mélyrepülésbe döntötte a tőzsdéket. A fertőzöttek száma folyamatosan emelkedik, és három újabb országból jelentettek halálos áldozatot.

A tőzsdék a globális pénzügyi válság óta a legnagyobb bukást szenvedték el a múlt héten a koronavírus okozta pánik miatt. A MarketWatch jelentése szerint

a részvénypiacról a február 19-i szinthez képest 7000 milliárd dollár tűnt el világszerte,

az S&P 500 indexben szereplő vállalatok több mint 70 százaléka esett korrekciós fázisba. Elsősorban az utazási és a kiskereskedelmi szektort, valamint a feldolgozóipart érinti a visszaesés.

Ázsia után Európában, a Közel-Keleten és az amerikai kontinensen is sorra tiltják be a nagy tömegeket vonzó rendezvényeket, vezetnek be utazási korlátozásokat. A kínai turisták elmaradása az ING becslése szerint csak az ázsiai országoknak 112 milliárd dolláros bevételkiesést okoz. A párizsi repülőterek tulajdonosa, az ADP arról számolt be, hogy a kínai vendégek számának 2 százalékos csökkenése miatt a bolti eladások 15 százalékkal visszaestek. Súlyos anyagi károkat okoz az üzleti utak lemondása: az amerikai Global Business Travel Association úgy becsüli, hogy a koronavírus miatt globálisan 37 százalékkal zuhanhatnak az üzleti utakra fordított összegek – ez havi 46,6 milliárd dolláros kiesés.

Nagy gond az is, hogy még mindig képtelenség kiszámítani a járvány hatását. Kínában a korábbi visszaesés után ismét nőtt az új esetek száma a hét végén, bár az jó hír, hogy ezeknek a 99 százalékát Vuhanból jelentették, az ország többi részén folytatódik a csökkenés, és már több mint negyvenezer ember meggyógyult.

A teljes cikket a Világgazdaság hétfői számában olvashatja