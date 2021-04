Több pénz forog a Wall Streeten, mint a teljes amerikai gazdaságban

A New York-i részvénypiac kapitalizációja februárban már az Egyesült Államok GDP-jét is meghaladta. Feltűnően sok pénz áramlott a tőzsdére a járvány kezdete óta.

A New York-i tőzsdén kereskedett cégek részvényeinek összértéke a tavaly februári 15 540 ezer milliárd dollárról 25 620 milliárd dollárra emelkedett idén február végére. Ez az összeg már az USA tavalyi, 21 617 milliárd dolláros nemzeti össztermékénél is magasabb – derült ki a Finbold által összegyűjtött adatokból.

A járvány nagyban hozzájárult a részvénypiaci befektetések állományának emelkedéséhez, annak ellenére, hogy a koronavírus felbukkanása után meredek lejtmenetbe kezdett, és történelmi mélypontokig meg sem állt az New York-i parkett irányadó mutatója – derül ki az elemzésből. De már a Trump-kormányzat idején bevezetett válságkezelő intézkedések is csillapítani tudták a pánikot, és újabb árfolyam-emelkedést indítottak el a legtöbb szektorban. Wall Street folyamatosan növekvő kapitalizációjában a Fednek is fontos szerepe volt: az amerikai jegybank amellett, hogy az elmúlt években folyamatosan csökkenette az irányadó kamatot — ezzel pedig a kötvénypiac vonzerejét — egyre több pénzt pumpált a gazdaságba; ennek egy része utat talált magának a Wall Streetre.

A világ második legnagyobb részvénypiaca jelenleg a Nasdaq, 19 510 milliárd dolláros kapitalizációval.