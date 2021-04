Új befektetési stratégiát indít a legnagyobb európai alapkezelő

Az Amundi új befektetési stratégiát indít Just Transition for Climate néven, az aktívan kezelt kötvényalap úgy támogatja az energiaátmenetet, hogy annak társadalmi hatásait is szem előtt tartja – közölte a legnagyobb európai alapkezelő, az Amundi Asset Management.

A közleményben Jean-Jacques Barberis, az Amundi ESG igazgatója kiemelte, hogy az energiaátmenet nem valósítható meg társadalmi támogatottság nélkül.

Ezt a felismerést testesíti meg a Just Transition koncepció, amelynek középpontjában az energiaátmenet járulékos társadalmi hatásai – a munkavállalók jóléte, a fogyasztók érdekei, a helyi közösségek életminősége és a szélesebb értelemben vett társadalom igényei – állnak.

Az Amundi által kidolgozott Just Transition minősítési rendszer a saját iparáguk átlagához viszonyítva méri a kibocsátók teljesítményét az olyan társadalmi kérdésekben, mint például a munkavállalók jóléte. Mindezeket súlyozzák, annak megfelelően, hogy mennyire fontosak az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés társadalmi elfogadottsága szempontjából.

Felidézték, hogy 2015-ben már létrehozták az Amundi Responsible Investing – Green Bonds (Felelős Befektetés – Zöld Kötvény) alapot azzal a céllal, hogy a szakmai befektetői oldal is bekapcsolódjon a globális felmelegedés elleni küzdelembe. Ez volt a Just Transition for Climate Alap elődje, amelynek befektetési univerzumát a Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate index 3122 vállalati kötvénye adja. Ezt a kört szűkíti most le az alapkezelő, ezután

azokat a kibocsátókat részesítik előnyben, amelyeknek szén-dioxid-kibocsátása legalább 20 százalékkal alacsonyabb a benchmarknál.

Az Amundi Európa legnagyobb, a világ 10 legjelentősebb tőzsdén jegyzett alap- és vagyonkezelője közé tartozik, amely több mint 1700 milliárd euró értékű vagyont kezel hat globális befektetési központján – Párizs, London, Dublin, Milánó, Boston és Tokió – keresztül.