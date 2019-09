Új üzletággal bővül a 4iG

Új leányvállalattal és üzletággal bővül a 4iG Nyrt. Az informatikai társaság a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) jelentett be, hogy megvásárolta az Enterprise Group SAP tanácsadó cégét, a Veritas Consulting Kft-t. A vállalatfelvásárlással a 4iG az integrált vállalatirányítási rendszerek alkalmazásában fontos referenciákkal és tapasztalatokkal rendelkező üzletággal bővül, amely újabb hazai- és nemzetközi projektekben történő részvételekhez nyithat lehetőséget a vállalatcsoport számára.

Folytatja terjeszkedését a vállalatirányítási megoldások terén a 4iG Nyrt. A Veritas Consulting Kft. megvásárlásával kulcsfontosságú üzleti kompetenciával, és egyben új üzletággal bővül a hazai informatikai nagyvállalat. A Veritas „PartnerEdge” státusszal rendelkezik, amely az SAP licenceinek értékesítési jogát is biztosítja a cég számára. A tranzakció vételárát a felek üzleti titokként kezelik – olvasható a társaság közleményében.

Arra törekszünk, hogy a hazai és regionális gazdasági szereplők digitális dimenzióváltásához szükséges üzleti megoldásokat saját tudás- és kompetencia-központunkból szolgáljuk ki. Az SAP egy olyan folyamatosan fejlődő platform a 4iG választékában, amellyel jelentős ügyféligényt elégíthetünk ki, ezáltal még magasabb hozzáadott értékkel vehetünk részt újabb nagy fejlesztési projektekben

– idézik Linczényi Aladint, a 4iG Nyrt. vezérigazgató-helyettesét.

Szakértelmével a 4iG jelen van az informatikával támogatható üzleti élet számos területén, a hazai gazdaság jelentős részét lefedő iparágakban; elsősorban hazai közép- és nagyvállalatok, nemzetközi cégek, valamint a közszféra számára nyújt fejlesztési és üzemeltetési szolgáltatásokat magyarországi központjából. Komplex megoldásait az adott szervezetek igényeire, méretére optimalizálja.

Az SAP által fejlesztett integrált vállalatirányítási rendszer, a nemzetközi nagyvállalati szektor mellett, a kisebb cégeknél és a közszférában működő szervezeteknél is egyre fontosabb szerepet tölt be. Az ismertebb irányítási, követési, ellenőrzési, beszerzési, készletezési funkciók mellett, az üzleti vagy gyártási folyamatok megszabott mértékű automatizálására, a szükséges dokumentumok, továbbá a keletkező pénzügyi, műszaki vagy logisztikai adatok kezelésére is alkalmasak az SAP szoftverek.

A száz százalékban magyar tulajdonú Enterprise Group az informatikai és infokommunikációs szolgáltatások és megoldások egyik vezető hazai rendszerintegrátora a profiltisztítást követően a PLM, az ICT és az eHealth üzletágak erősítésére koncentrál. A száz szakértőt alkalmazó vállalat – amely meghatározó szerepet tölt be a hazai vállalatok és intézmények informatikai és telekommunikációs rendszereinek továbbfejlesztésében – idén több mint nettó 4 milliárdos árbevételt prognosztizál.

„Célunk, hogy az ügyfeleink számára kiépített rendszerek a jelen kihívásai mellett a jövő kérdéseire is választ adjanak, ezért a vállalati informatikai megoldásainkkal és az Ipar 4.0 innovatív megközelítésével már a jövőbeli szükségletekre fókuszálunk. Az elkövetkező hónapokban a PLM, az ICT és az eHealth területén is jelentős fejlesztésekkel készülünk” – mondta el Orbán Előd, az Enterprise Group ügyvezető igazgatója.