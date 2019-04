A Continental célja, hogy 2025-re a vezetői pozícióik negyedét nők töltsék be

A Continental technológiai vállalat filozófiája szerint a sokszínűség a korszakalkotó fejlesztések mozgatórugója, ezért a diverzitás támogatása kulcsfontosságú jövőbeli sikereik szempontjából. Mindez nem csupán hangzatos kijelentés, olyannyira komolyan gondolják, hogy 2025-re 25 százalékra kívánják növelni női vezetőik arányát világszerte.

2015-ben a Continental azt a célt tűzte ki maga elé, hogy 2020-ra 16 százalékra emeli női vezetői arányát, ezt napjainkra már majdnem sikerült elérnie, hiszen jelenleg a felsővezetői pozíciók 15 százalékát töltik be nők. Újabb célkitűzésükkel -melyet hat éven belül szeretnének megvalósítani- túllépnének a törvényes kötelezettségeken, ráadásul nem csupán Németországban, hanem teljes, globális vállalati szinten.

A technológiai vállalat kollégáinak kiválasztása és továbbképzése minden esetben objektív diagnosztikai folyamat alapján történik, melynek célja összhangban van a nők előremozdításával és az előítéletek megszüntetésével. A kitűzött célokat érintő fejlődésről negyedévente értesül az igazgatóság, miközben következetesen dolgoznak azon, hogy növeljék a sokszínűséget a vállalaton belül – beleértve a diverzitás kulturális, professzionális, és egyéb formáit is. Szeretnék bizonyítani, hogy a csapataikon belüli sokféleség kifejezett előny, ezzel is példát mutatva a nők célzott előre mozdítása terén.

A karrier részmunkaidőben is lehetséges

A Continental különféle projektek és programok indításával hívja fel a figyelmet a tehetséges női alkalmazottaira, és a köztük zajló globális együttműködést is szorgalmazza. A technológiai vállalat a szükséges munkakörülményeket biztosítja ahhoz, hogy a női alkalmazottak könnyedén megtalálják az egyensúlyt karrierjük és a családjuk között. Felkészítést, továbbképzést, és megfelelő támogatást is nyújtanak számukra, de mindenekfelett megfelelő munkavégzési lehetőségekkel szolgálnak, ezzel is bizonyítva, hogy a Continentalnál a gyermekvállalás és a karrier nem zárja ki egymást. A technológiai vállalat támogatja a részmunkaidőt és a rugalmas munkavégzést, még 2016-ban vezetett be olyan lehetőségeket az alkalmazottai számára világszerte, mint az otthoni és távoli munkavégzés, illetve az alkotói szabadság.