A TV2 júliusban is stabilan őrzi piacvezető helyét

Az idei év második felét is hatalmas fölénnyel kezdte a TV2 Csoport: az év első hét teljes hónapjára vonatkozóan a piacvezető csatornacsalád előnye mindhárom kiemelt célcsoportban (A18-59, A18-49, A4+) számottevő volt a teljes nap tekintetében, csatorna-, kábelportfólió- és csoportszinten egyaránt. Júliusban közel öt éve nem látott rekordot ért el a Mokka, s a délutáni idősáv egyik török sorozata háromszor akkora részesedést hozott a TV2 számára, mint az RTL Klub azonos idősávban futó műsora.

Az elmúlt hónapok sikereinek köszönhetően a TV2 továbbra is jelentős fölénnyel vezet a nézettségi versenyben legfőbb vetélytársával, az RTL Klubbal szemben. A TV2 hír- és infotainment műsorainak is volt mit ünnepelnie júliusban. Július 28-án a Mokka közönségaránya a 18-59 éves korcsoportban rég nem látott magasságba szökött, ugyanis 24,2 százalékot ért el, amire 2015 szeptembere óta nem volt példa, míg a Tények a hónap legnézettebb műsora lett a teljes lakosság körében. A főműsoridőt közvetlenül megelőző délutáni idősáv török sorozatai is kiemelkedő eredménnyel futottak a TV2-n, a Kegyetlen város júliusi epizódjai háromszor akkora átlag részesedést tudtak elérni a 18-59 évesek körében, mint az RTL Klub azonos idősávjában látható műsorok.

A 18-59 éves korcsoportban, teljes napra vonatkozóan a TV2 az év első hét hónapját tekintve 9,2 százalékos részesedést mondhat a magáénak, míg az RTL Klub 8,6 százalékos közönségaránnyal és jelentős lemaradással fut neki az elkövetkező hónapoknak. Csoportszinten is kimagasló a TV2 Csoport előnye a 18-59 éves célcsoportban, ugyanis hazánk piacvezető tévés csatornaportfóliója 23,7 százalékos részesedést szerzett az év első hét hónapjára vonatkozóan, ami 2,2 százalékponttal magasabb az RTL Magyarország által elért közönségaránynál (egész napra vonatkozó Live + As Live adatok, időszak: 2020.01.01-07.31.).

A júliusi hónapban igencsak elhúzott vetélytársa mellett a TV2, hiszen a 18-59 éves korcsoportban egész napra vonatkozóan 7,8 százalékos részesedést szerzett, míg az RTL Klubnak 6,1 százalékkal kellett beérnie. A csoportszintű adatokat tekintve is jelentős különbség mutatkozik a két csatornaportfólió júliusi teljesítménye között a TV2 Csoport javára: a 18-59-es célcsoportban a TV2 csatornái együttesen 22,8 százalékos részesedéssel zárták a júliust, míg az RTL Magyarország csatornaportfóliója 3,0 százalékponttal alacsonyabb közönségarányt, 19,8 százalékot ért el. A TV2 esti hírműsora, a 18 órakor kezdődő Tények július 7-i, keddi epizódjával (AMR: 680.731 fő, SHR: 24,3 százalék) a hónap legnézettebb műsora lett a teljes lakosság körében (AMR szerinti rangsor). A júliusi hónap valamennyi este 6 órakor kezdődő Tények adását összevetve az RTL Klub Híradóinak ugyanezen idősávban futó megjelenéseivel ugyancsak a TV2 hírműsora került ki győztesen a teljes lakosságot figyelembe véve: a Tények átlag nézettsége ezen a célcsoporton (A4+) 623.899 fő volt, míg az RTL Klub Híradójáé 557.679 fő. A műsorok részesedéseit tekintve a Tények 22,7 százalékos értékével szemben az RTL Klub Híradója 20,2 százalékot tudott hozni a teljes lakosságot illetően (Live + As Live adatok, időszak: 2020.07.01-07.31.) A Tények Plusz júliusi adásai – ugyancsak a teljes lakosság körében – 17,8 százalékos átlag részesedést értek el, az RTL Klub ugyanezen idősávja viszont csupán 12,4 százalékos közönségarányt hozott tudni a legfőbb vetélytársnak.

A TV2 reggeli infotainment műsorainak is volt mit ünnepelnie júliusban, ugyanis július 28-án a Mokka részesedése a 18-59 éves korcsoportban rég nem látott magasságba szökött, 24,2 százalékot ért el, amire 2015 szeptembere óta nem volt példa (a Mokkával azonos idősávban az RTL Klub Reggeli című műsora 6,6 százalékos részesedéssel futott). A Mokkacino pedig ugyanezen a napon eddigi második legmagasabb közönségarányát érte el 2019. október 14-i indulása óta: 16,3 százalékot zsebelt be, miközben az RTL Klub azonos idősávja csupán 2,6 részesedéssel százalékos teljesített a 18-59-es célcsoportban.

A főműsoridőt közvetlenül megelőző délutáni idősáv (16-18h) török sorozatai júliusban is kiemelkedő eredménnyel futottak a TV2-n, toronymagasan megelőzve az RTL Klub azonos sávban futó sorozatait. A Kegyetlen város júliusi epizódjainak átlag részesedése 9,0 százalék volt a 18-59 éves korosztályban, míg ugyanezen idősávban az RTL Klub műsorai mindössze 3,0 százalékos közönségarányt hoztak a konkurensnek, azaz a TV2 ebben az idősávban háromszor akkora részesedést tudott szerezni, mint az RTL Klub. A Remények földje című drámasorozat még ennél is magasabb, 10,0 százalékos átlag részesedéssel zárta a júliust, messze lekörözve az RTL Klub azonos idősávjában futó sorozatokat, melyeknek átlag közönségaránya 4,7 százalék volt a 18-59 éves korcsoportban.

A TV2 Csoport kábelcsatornái közül remekül teljesített júliusban az Izaura TV, ami a 18-59 éves korcsoportban 1,4 százalékos közönségaránnyal zárta a hónapot, s ezzel idei eddigi legmagasabb havi részesedését könyvelhette el a teljes napra vonatkozóan.

Forrás: Nielsen Közönségmérés / TV2 Kutatás, Live + As Live adatok