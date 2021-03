Általános matracválasztási szokások

Mivel életünk egyharmad részét alvással töltjük, azt is jellemzően a hálószobánkban, ezért annak megtervezésénél nagyon fontos szempont, hogy a számunkra ideális alvóalkalmatossággal rendezzük be azt. A pihentető, elegendő mennyiségű és megfelelő minőségű alváshoz a jó matrac kiválasztása elengedhetetlen. De mi alapján is érdemes elkezdeni a keresést, melyek azok a szempontok, amelyekkel megtalálhatjuk a számunkra tökéletes matracot?

Nagy valószínűséggel a mérettel kezdenénk.

A piacon elérhető matracok közül a 90*200 cm-es matrac egy átlagos matrac méretnek számít, bár csak egy személy számára nyújt kényelmes pihenést. Mivel a 90*200-as matrac egy sztenderd és keresett méretnek számít, így minden gyártó kínálatában szerepel, ennek köszönhetően az ára is a nagyobb méretű matracok (pl. 160*200/180*200) árainak felénél kicsit alacsonyabb. Sokan emiatt úgy gondolják, hogy 2 darab 90*200-as méretű matracot vásárolnak egy 180*200-as méretű franciaágyba. Akik nem szeretnének ilyen jellegű megoldást, azoknak kiváló választás lehet egy 160*200-as méretű alvóalkalmatosság a megfelelő 160*200-as matraccal. Tapasztalatok és statisztikák szerint a 160*200-as matrac méret a legkeresettebb és legkedveltebb méretek ebben a kategóriában.

A méret kiválasztása után a következő fontos szempont, amely nagyban meghatározza milyen matracot vásároljunk, az a matrac keménysége.

Az, hogy milyen keménységű matrac biztosít megfelelő komfortérzetet, egyénenként változó. Nagyban befolyásolja a testsúly, testfelépítés, átlagos alvási pozíció és ezen felül nem elhanyagolandó tényező, hogy küzdünk-e valamilyen egészségügyi problémával, mely kihat a mindennapi pihenésünkre. Az általános tévhittel ellentétben – számos kutatásnak köszönhetően – a gerinc -és hátfájással küzdőknek a kemény matrac helyett egy félkemény matrac választása lehet a legmegfelelőbb megoldás.

matracválasztást a matracok anyaga is befolyásolja.

A matrac alapanyagát tekintve számos megoldással találkozhatunk: zsákrugós, habrugós, bonell rugós, memory és hideghab matracok. Ezek szintén meghatározzák, hogy milyen matrac mellett tesszük le a voksunkat. A zsákrugós matracok a kedvelt matracok közé tartoznak. A speciális kialakítású, különböző zónarendszereknek és a matracban különböző mennyiségben elhelyezett rúgóknak köszönhetően egy olyan terméket kapunk, mely magas szintű ortopédikus kényelmet biztosít. A habrugós matracokban a zsákrugós matracok előnyeit találhatjuk, viszont a rugók egy speciális hideghabból készülnek, melyek egy extra komfort érzetet biztosítanak a matracnak.

Kitűnően követik a test formáját és megfelelő alátámasztást nyújtanak.

A bonellrugós matracokban klasszikus rugótestek gondoskodnak a megfelelő alátámasztásról, így hosszú távon megbízhatóan használhatók. A hagyományos kényelmet kedvelők számára jó választás lehet. A habmatracok közé a memory és a hideghab matracok tartoznak. A memory matracok kiváló formakövetéssel bírnak, kimagasló ortopédiai kialakítást biztosítanak és a kiemelt alvási kényelmet nyújtanak. A hideghab matracok könnyűek, formakövetőek és légáteresztőek, a gyártásuk során alkalmazott, legmodernebb technológiának köszönhetően a lágytól az egészen kemény matracig megtalálhatók a gyártók és forgalmazók szortimentjében. Kialakításuk és alátámasztásuk megfelel a mai, modern kor elvárásainak.

A számos szempontot figyelembe véve a legfontosabb, hogy a számunkra legmegfelelőbb terméket találjuk meg, hiszen a pihentető alvás elengedhetetlen része az életünknek.