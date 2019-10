Az apróhirdetési oldalak jó iránynak bizonyulnak a használt autó eladáshoz

Autó értékesítésén gondolkodik? Lecserélné jelenlegi gépjárművét? A világhálón kattintgatva rendkívül sokféle lehetőséggel találkozhat. Az új autót sokan nem engedhetik meg maguknak, vagy egészen egyszerűen úgy vannak vele, hogy felesleges annyit költeni, hiszen a szalonból kigurulva ugyanúgy amortizálódni kezd, mint a használtan vásárolt autó.

A maxapro.hu információi szerint minden korábbinál többen érdeklődnek a használt autók iránt apróhirdetés útján. Nem csak azok találhatják meg így új kedvencüket, akik magánszemélytől vásárolnának, hanem az autókereskedések iránt érdeklődők is.

Megéri magánszemélytől vásárolni?

Használt autó vásárlás kapcsán mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy magánszemélytől talán olcsóbban hozzá lehet jutni a kiszemelt modellhez. A kereskedéseknek is élniük kell valamiből, és valljuk be, néha bizony szégyenérzet nélkül dobnak rá az árakra akár százezreket. Ugyanakkor tény, hogy a megbízhatóság, az egy helyen történő ügyintézés, és az autóbeszámítás lehetősége miatt sokan kifejezetten az autókereskedések ajánlatait keresik. Ezt ma már apróhirdetés útján is megtehetjük, ugyanis az apróhirdetési oldalak jármű kategóriájában rendszerint az ország minden nagyobb autókereskedése megtalálható.

A kényelem gyakran szól a kereskedések mellett!

Ugyan sokan elítélik a néha talán meglepően nagy haszonkulccsal dolgozó kereskedéseket, de legalább annyian vannak, akik az általuk nyújtott kényelmet részesítik előnyben. A titok éppen abban rejlik, hogy a hitelügyintézéstől az átíráson keresztül szinte mindent elintéznek helyettünk a nagy autókereskedésekben, és a biztosítások megkötésében is számíthatunk a szakemberekre.

A használt autó vásárlásakor olyan biztosítást is köthetünk, mely az esetleges, nagyobb javítási munkálatok esetén fizet. Ez egyfajta garanciát nyújt arra, hogy nem egy motorhibás, használhatatlan járművet vásárolunk adott esetben. A kereskedések ma már nem zsákbamacskát kínálnak, hiszen saját érdekük is, hogy ne keltsék a vásárlók rossz hírüket.

Konkrét elképzelésekkel egyszerűbb

A használt autók piacán nézelődve gyakran nehéz kiválasztani néhány olyat, amely valóban megéri a megtekintést. Sokan beleesnek abba a hibába, hogy akár hónapokon keresztül csak nézelődnek és nem lépnek a tettek útjára. Ugyan a meggondolatlanság sosem vezet jóra, de érdemes lehet konkrét elképzelésekkel hozzáállni az informálódáshoz.

Az apróhirdetések között többféle szűrési lehetőséggel találkozhatunk. A legegyszerűbb beállítani egy olyan árlimitet, ami fölé nem szeretnénk menni. Ha ragaszkodunk egy márkához, már az is jó kiindulópont lehet. Arra azonban figyeljünk, hogy hagyjunk nyitva kiskapukat arra az esetre, ha az aktuális ajánlatok és elképzeléseink nagyon nem egyeznének. Előfordulhat, hogy 100-200 ezer forinttal mélyebben a zsebbe kell nyúlni ahhoz, hogy egy jobb évjárattal rendelkező járgányhoz juthassunk. A kompromisszumokat mindig az ár-érték arányban igyekezzünk meghozni.

Magánszemélyek és autókereskedések egyaránt gyakran hirdetnek apróhirdetésekben. Autó értékesítés során pedig törekedjünk arra, hogy minden részletre, így az esetleges hibákra is kiterjedően adjuk meg az adatokat és a csatolt fényképeket. Így saját magunknak is sok időt spórolhatunk meg, és valóban csak olyan jelentkezőkkel találkozhatunk, akik tudják, mit kínálunk. Ha a felesleges alkudozástól is megkímélnénk magunkat, akkor jelezzük a hirdetésben, hogy az ár fix.