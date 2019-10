Ezeket a téli autós tartozékokat ajánlják a profik

Bár a vénasszonyok nyara idén igen hosszúra nyúlt, de idővel mégis beköszöntenek a hideg hónapok. Ilyenkor nem csak a téli ruhatár érdemel figyelmet, hanem a gépjármű télre történő felkészítése is. Sokan azonnal az évszakváltáskor aktuálissá váló gumicserére gondolnak, pedig ennél sokkal szélesebb azon eszközök köre, melyek nélkülözhetetlenek a közlekedés során. Milyen készítményeket és eszközöket célszerű mindenképpen az autóban tartani? Mire figyeljünk a téli gumival kapcsolatban? Melyik márka bizonyul a leginkább megfelelőnek? Cikkünkben ilyen és ezekhez hasonló kérdésekre keressük a választ.

Küzdelem a jóval és a jéggel

A hó és a jég már decembertől problémát okozhat, és nem csak az utakon, hanem a szabadban álló gépjármű felületén is. Minden korábbinál szélesebb választékkal találkozhatunk jégkaparókból, hókefékből, vagy éppen a kettő kombinációjából. Segítségükkel könnyedén eltávolíthatjuk reggelente a jeget és a havat, így nem indul rögtön bosszankodással a nap. Persze hatalmas segítséget jelenthet a jégoldó spray is, amelyet jégkaparóval együtt célszerű használni. Vannak olyan spray-k és vegyszerrel átitatott kendők, melyek az ablakok párásodásának megelőzésében segítenek. Érdemes arra is figyelni, hogy a zord időben a cipőnkkel rengeteg sarat, havat behordhatunk az autóba. Ha szeretnénk megelőzni, hogy a padlószőnyeg koszolódjon, akkor az autoalkatreszek24.hu szerint a magas peremű hótálca használata javasolt. Ne feledkezzünk meg a téli szélvédőmosó folyadékról sem, melyből egy tartalék flakon is elfér az autóban.

Ha nehezen indul

A nagy hidegben előfordulhat, hogy bebikázásra lesz szükség. Ilyenkor a bikakábel vagy akár a vontatókötél is jó szolgálatot tesznek. Az akkumulátor cseréje megoldhatja ugyan a problémát, de ha napokig nem indítjuk be esetleg az autót, és komoly mínuszokra lehet számítani, akkor akksitól függetlenül gondok jelentkezhetnek. Amennyiben síelni, vagy hosszabb útra indulunk, akkor célszerű olyan plusz felszereléseket is elhelyezni az autóban, mint a hólánc, az összecsukható lapát, vagy például a vastag takaró.

Felejtse el a nyári gumit!

Itt érkeztünk el ahhoz a kritikus kérdéshez, melyről mindenkinek megvan a maga véleménye. Sokan nyári gumival igyekeznek túlélni a téli hónapokat, aztán csodálkoznak, ha az árokban landolnak. A téli gumi mind felületi kialakításában, mind anyagösszetételében különbözik a nyáritól, tehát nagyon fontos, hogy mindenképpen gondoskodjunk a cseréről. Nem meglepő a négy évszakos gumi sikere sem, hiszen ha nem járunk sokat külterületen, hegyekben, akkor a városi közlekedés által támasztott követelményeknek megfelelhet e típus.

Rendeljen online!

Autóalkatrész beszerzés alkalmával sokak számára lényeges, hogy a lehető leginkább költséghatékony módon történjen a vásárlás. Az online rendelés e téren is nagy népszerűségnek örvend, ráadásul minden szükséges alkatrész, kiegészítő egy helyen megtalálható. Az autóalkatrész app remek választásnak bizonyul azok részéről, akik okostelefonjukon keresztül szeretnék mindezt intézni.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a téli gumik iránt érdeklődők nagyrészt az internetet hívják segítségül a tájékozódáshoz, sőt, sok esetben a vásárláshoz is. Az aktuális ADAC teszt többféle szempont szerint rangsorolja a gumimárkákat, így még kezdő autósok is könnyedén megtalálhatják a számukra ideális típust.