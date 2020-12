Mi alapján választhatunk mosógépet

Tudjuk-e, mire kell mindenképp figyeli mosógépvásárlásnál? Mivel ez nem kis befektetés, érdemes minden szempontot előre alaposan átgondolni. Az alábbiakban ebben igyekszünk segíteni. Íme a legfontosabb szempontok:

1.Hány főre és milyen gyakorisággal mosunk? Ez a megfelelő kapacitás kiválasztása szempontjából lesz fontos.

2.Hová fér el, hová raknánk szívesen a lakásban? Kisebb lakásokban, garzonokban előfordul, hogy a mosógép csak a pult alá fér el. Ebben az esetben elengedhetetlen, hogy elöltöltős mosógépet válasszunk. Máshol szűk helyre kell, hogy beférjen, de szerencsére léteznek keskenyebb típusok is.

3.Milyen legyen a fogyasztása? Ha például szárítógépet is használunk, akkor fontos szempont lehet, hogy minél kevesebbet fogyasszon a mosógép, hiszen a két gép fogyasztása együtt már tetemes összegekre is rúghat havonta.

4.Milyen fordulatszám megfelelő a centrifugánál? Ez ismét akkor lehet főleg szempont, ha szárítógépet is használunk mosás után, hiszen egy erősebb centrifugálás után a szárítás kevesebbet fog fogyasztani.

5.Mennyire lehet zajos? Ez függ az életstílusunktól és attól is, hogy a lakásban hová tennénk a mosógépet. Ha például csak éjszaka vagyunk otthon, így ekkor kell elindítanunk a mosást, akkor elsődleges szemponttá válik, hogy minél csendesebben működő modellt használjunk. De ugyanez érvényes akkor is, ha például amerikai konyhás garzonban élünk, ahol az amerikai konyhában helyezzük el a mosógépet. Ilyenkor saját magunkra kell tekintettel lennünk, és kevésbé zajos modellt választanunk, amely így nem akadályoz mindennapi életvitelünkben.

6.Milyen speciális funkciókkal legyen ellátva? Ez (ahogy tulajdonképpen az összes többi pont is) teljes mértékben a saját igényeinken múlik.

Ami a méretet és típust illeti: előzetesen mindenképp mérjük le, hová kell majd a mosógépünknek beférnie, és ne feledkezzünk meg arról sem, hogy olykor majd az ajtaját is szeretnénk kinyitni, és ki-bepakolni a ruhákat. Az ideális az, ha mindezt kényelmesen tudjuk megtenni, anélkül, hogy kék-zöld foltokat szereznénk a különböző berendezési tárgyakba ütközéstől. Kisebb fürdőszobákba a felültöltős mosogatógép az ideális választás, mivel ezek általában keskenyebb modellek. További előnyük, hogy mosás közben is kinyithatók, ezzel szemben viszont általában nem a legenergiatakarékosabbak, és a konyhapult alá sem tudjuk betenni őket. A kismélységű elöltöltős mosógépek jelenthetnek jó alternatívát a kis lakásokba azoknak, akik a felültöltőstől idegenkednek. Az elöltöltős mosógépek kétségtelen előnye a takarékosságuk és a nagyobb kapacitásuk. Derékfájósaknak viszont nem ajánljuk őket! Pult alá is építhetők, valamint a tetejükre akár szárítógépet is tehetünk. Ezek általában kevesebb mosószert is igényelnek, mint más modellek.

A töltetet illetően szintén azt kell mérlegelnünk, hány főre és milyen gyakorisággal szoktunk mosni. Egyedülállóknak a 3–4,5 kg-os mosógép tökéletes választás lehet, míg nagyobb családoknak inkább 6 kg feletti töltetű mosógépben érdemes gondolkodniuk. Ami a programokat illeti: a leggyakrabban használt funkciók – mint a pamut, műszálas, főző- és gyorsprogram – minden készülék esetében elérhető. Ezeken kívül olyan specialitások érhetők el, mint az anyagspecifikus (selyem, gyapjú, finommosás…), illetve a színekre optimalizált programok (fekete, fehér, színes ruháknak stb.), vagy az antibakteriális program megléte (ezt különösen akkor ajánljuk, ha kisbaba van a háznál). Ezek mellett a gyors program is igen népszerű a vásárlók körében.

A speciális funkciók közül érdemes kiemelni az extra környezettudatos funkciókat, különös tekintettel az ECO-programokra, amelyekkel a lehető legkevesebb vizet vagy áramot használhatjuk a mosáshoz. Igen hasznos még a súlyautomatika: ennek a funkciónak köszönhetően a mosógép már 1–2 kiló ruhával is gazdaságosan működik. Emellett fontos lehet még a gyerekzár funkció is, de igen praktikus a késleltetett indítás, valamint a vízvédelmi rendszer funkció, amely bármilyen tömítési vagy nyomás hiba esetén automatikusan leállítja a vizet. Az ún. 6. érzék megléte esetén a mosógép egy érzékelő segítségével megállapítja, hogy mennyi ruha van a dobban, majd ennek alapján állítja be a programot; így optimális lehet a víz- és az energiafogyasztás.

Nem győzzük hangsúlyozni: mindenki a saját prioritásainak megfelelően válasszon mosógépet! Mindenkinél más-más funkció, méret, típus jelenti az üdvözítő megoldást. Mindenki számára létezik megfelelő mosógép, csak meg kell találni!