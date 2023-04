A horvát légierő évek óta katasztrofális állapotban van, de lehet, hogy már nem sokáig. A hadsereg kötelékében szolgáló 12 darab MiG–21bis típusú vadászgépből már csak öt képes a repülésre, de a több mint 50 éves példányok szolgálati ideje 2023 decemberében végleg lejár.

Fotó: Prakash Singh / Bloomberg via Getty Images

Zágráb hosszú ideje próbálkozik a flottájának a modernizálásával, ám ez eddig mindig kudarcba fulladt. Több sikertelen próbálkozás után 2019-ben úgy tűnt, végre sikerrel járnak és Izraeltől tudnak F–16-osokat vásárolni, de az USA nem hagyta jóvá az üzletet. A horvát kormány ezért úgy döntött, Franciaországtól vesz használt Dessault Rafale F3R típusú vadászrepülőket.

A 12 felújított, negyedik generációs harci repülő vételára 999 millió euró,

amely magában foglalja a földi és a légi személyzet kiképzését, a karbantartáshoz szükséges eszközök biztosítását és a fegyverzetet is. Az eredeti szerződés értelmében a franciák 2025 első felében szállították volna a modernizált, átlagosan nyolcéves gépeket. Franciaország zágrábi nagykövete azonban nemrég egy televíziós interjúban arról beszélt, hogy a tervezetnél jóval korábban, már jövő ilyenkor megérkezhetnek a Rafale-ok az adriai országba. A diplomata elmondta, hogy a személyzet kiképzése jól halad, és már a repülők többsége is készen áll, majd hozzátette, hogy az első körben hat gép érkezhet Horvátországba. A nagykövet azt is elárulta, hogy a horvát pilóták várhatóan idén nyáron már szolgálatba állnak Franciaország felett, és félévnyi tapasztalatszerzés után átrepülnek majd a Zágrábi bázisra. Ekkor adják át hivatalosan is a gépeket.

Biztonsági kockázat

Andrej Plenkovic horvát kormányfő tavaly márciusban – miután egy ukrán drón lezuhant Zágrábban – bejelentette, mindent meg fog tenni, hogy országa ebben a háborús időben a lehető leghamarabb hadrendbe állíthassa az új vadászrepülőket. Az incidens ugyanis bebizonyította, hogy a horvát légvédelem nem elég hatékony. Az eredeti, 2025-ös szállítási határidő tartása esetén ráadásul délnyugati szomszédunk egy teljes évig légierő nélkül maradna. Ez békében nem okozna túl nagy gondot a horvátoknak, hiszen a NATO el tudná látni a légtérvédelmi feladatokat, de ebben a kiszámíthatatlan időszakban a horvátok minél előbb ütőképes vadászrepülőket szeretnének. A miniszterelnök terve, úgy tűnik bevált, és hamarosan már francia repülők védhetik a mediterrán ország légterét. A tervek szerint a horvát Rafale-okat négy katonai bázisra osztják majd szét, a központi karbantartó műhelyük pedig Zágrábban lesz.