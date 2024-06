Foci-Eb 2024: súlyos eurómilliók – kiderült, mely tényezőkből áll össze a játékosok piaci értéke

Számos ligában további köztes frissítéseket hajtanak végre, hogy láthatóvá váljon évközben is a labdarúgók piaci értékének módosulása, például az erős teljesítményt nyújtó fiatal játékosok vagy a ligába újonnan igazolt játékosok esetében. Az ilyen módon végrehajtott korrekció reagál például a focista megnövekedett játékidejére vagy olyan focisták feltűnésére, akiknek korábban nem volt vagy alacsony volt a piaci értékük, ahogy ez a fenti példában, Kerkez Milos esetében is látható volt.

Fontos egyéni tényezők a jövőbeli kilátások, a játékos életkora, fejlődési potenciálja, az általa nyújtott teljesítmény a klubban és a válogatottban, illetve a rutinja. Sokat nyom a latba az is, hogy milyen szintű ligában szerepel a focista, annak milyen a státusza, mind sport-, mind pénzügyi szempontból. Számos focista kiemelkedő hírnévre és presztízsre tesz szert, ami sok esetben magas marketingértékkel is jár, és ami szintén tükröződik a piaci értékében, mint például Cristiano Ronaldo vagy Lionel Messi relatíve még mindig magas értékelésében. A keresletet közvetlenül meghatározza az is, hogy hányféle és milyen presztízsű és pénzügyi helyzetű klub érdeklődik a focisták iránt. Ugyanakkor kedvezőtlenül hathat, ha a játékos sérülésre hajlamos.

Foci-Eb 2024: ezeken a helyeken nézhetjük óriás kivetítőn a meccseket Szombaton délután három órakor először lép pályára a magyar válogatott, Svájc lesz az ellenfél. Ha valaki ki szeretné használni a jó időt, és közösségi élményként szeretné megélni Magyarország meccseit, érdemes kilátogatni olyan helyre, ahol nagy kivetítővel, ital- és ételstandokkal várják a szurkolókat. A Világgazdaság összeállította, hol érdemes kültéren nézni az egy hónapig tartó sporteseményt.

A tényleges átigazolási díjakat a fentieken túl befolyásolja, hogy milyen átigazolási, illetve vételi opció, valamint kilépési záradék van a labdarúgó élő szerződésében. A játékost nem feltétlenül tudja vagy akarja megvásárolni egy csapat, ilyenkor játékoskölcsönzésre vagy -cserére is sor kerülhet.