Senki ne menjen külföldre, ha nem feltétlenül muszáj – figyelmeztette a lakosságot a kínai Nemzeti Bevándorlási Hivatal csütörtökön. Egyúttal közölték: az ország határain az eddiginél is szigorúbban ellenőrzik a téli olimpiára érkező külföldi turistákat, hogy kiszűrjék közülük a koronavírus-fertőzötteket. Így próbálják megelőzni, hogy az eseményre érkezők behurcolják a vírus valamelyik mutációját, illetve, hogy a Kínába érkező sportrajongók körében járványgócok alakuljanak ki.

A fővárosban érvényben lévő korlátozásokat is szigorították, igaz, ennek fő oka nem a kevesebb mint száz nap múlva kezdődő téli olimpia, hanem a kínai Kommunista Párt jövő héten kezdődő országos konferenciája.

Az ázsiai országon belüli mozgást is korlátozták, miután október eleje óta több mint 700, kórházi ellátásra szoruló fertőzöttet azonosítottak, akik nem külföldi útjuk során, illetve nem külföldiektől kapták el a koronavírust. Bár ez a szám eltörpül az európai adatok mellett, a járvány ilyen mértékű terjedése is elég volt a kínai hatóságoknak ahhoz, hogy 19 vidéki tartományban, ahol helyi járványgócokat találtak, szigorúan korlátozzák a belföldi turizmust.

Fotó: Ng Han-kuan / MTI/AP

Az ország számos pontján újra bevezetett részleges vesztegzár nemcsak a kínai gazdaság teljesítményén látszik, de a nemzetközi turizmuson is érződik. Az, hogy a kínai turisták már tavaly is inkább otthon nyaraltak, éves szinten mintegy 255 milliárd dolláros lyukat ütött a szektorban. A külföldiek beutazásának szigorú szabályozását pedig az idegenforgalomból élő kínaiak érezték meg a bőrükön. A főként turizmusból élő dél-kínai Jünnan tartományban például, ahova évente mintegy félmilliárdan látogattak el a járvány előtt, most nem látni külföldit, és Kína más területeiről sem érkezik sok vendég. A tartomány 2019-ben még 172 milliárd dollár bevételt szerzett a turistákból – ez csaknem a háromszorosa annak, amennyit egész Ausztrália kaszál a külföldi vendégekből –, a járvány kezdete óta ez 80 százalékkal csökkent.