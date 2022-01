Nem volt hiány meglepetésekben és izgalmakban hétfőre virradó éjjel a profi amerikaifutball ligában (NFL), az éjjel lejátszott két főcsoportdöntőből a Cincinnati Bengals és a Los Angeles Rams került ki győztesként, így ők mérhetik össze erejüket majd két hét múlva a nagy döntőben, a Super Bowlban, amely az egyik legtöbb nézőt vonzó sportesemény a világon.

A Bengals némi meglepetésre az esélyesebb – tavaly döntőt játszó, két éve pedig Super Bowlt nyerő – Kansas City Chiefs csapatát győzte le hosszabbításban 27-24-re úgy, hogy a második negyedben a Kansas még 21-3-ra is vezetett, de utána a Cincinnati teljesen megfojtotta a Patrick Mahomes irányító által vezetett támadóegységet. A Rams szintén hátrányból állt fel a San Francisco 49-ers ellenében, azt a meccset a Los Angeles-i gárda 20-17-re nyerte. Ehhez az is kellett, hogy az utolsó negyedben 13 pontot pakoljanak fel a táblára. A két szoros végeredmény sokakat meglepett, ám volt valaki, aki talán még a játékosoknál is jobban örült az Egyesült Államokban.

Fotó: David Eulitt

Egy szerencsés fogadó a hírek szerint mindkét végeredményt telibe trafálta, így húsz dolláros tétjével összesen 579 ezer dollárt nyert.

A nyeremény a bleacherreport.com című sportoldal számolt be. Arról nem tudni, hogy az illető hányféle végkimenetelt játszhatott meg, de az biztos, hogy nem egy jósról van szó, valószínűleg több szelvényt is felrakott egyszerre, hátha bejön valamelyik. Neki lett végül igaza.