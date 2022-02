Őrült kockáztatás, vagy épp ellenkezőleg, előrelátó gondoskodás? Nagyjából mindenki ezt találgatja azokkal a sportolókkal kapcsolatban, akik immár nem pénzben, hanem kriptovalutában kérik a fizetésüket. A bitcoin és társaik ugyanis már a sportban is tényezővé váltak, egyre több sztár kéri ebben a bérét, még akkor is, ha most igen sokat buknak vele. A Business Insider gyűjtése szerint jelenleg hét olyan Észak-Amerikában játszó sztár van, aki kriptovalutában kapja a bérét, illetve még több olyan, aki a pénzét kriptóba fektette.

Az egyik első úttörő az amerikaifutball ligában (NFL) játszó Trevor Lawrence volt.

Az újonc irányító a Jacksonville Jaguarsba igazolásakor a 22 millió dolláros szerződésének egy részét különböző kriptovalutákban kérte, ezeket pedig be is fektette feltörekvő kriptocégekbe.

Hasonlóan tett a Green Bay Packers irányítója, Aaron Rodgers, illetve több baseballozó és kosárlabdázó is, vagyis pénzük kis részét kockáztatják, a többségét ugyanúgy dollárban kapják.

Az első viszont, aki a teljes fizetését kriptovalutában kapja, az Odell Beckham Jr. NFL-elkapó volt. Novemberben, a Los Angeles Ramsbe való átigazolásakor a teljes 750 ezer dolláros alapbérét bitcoinban kérte. A VG is megírta, hogy bár ez eredetileg jó döntés volt, a kriptovaluta árfolyamának bezuhanása és a kaliforniai adók miatt Beckhamnek a 750 ezer dollárból alig több mint 35 ezer dollárja maradna, vagyis a pénze 95 százalékát gyakorlatilag elbukta.

Trevor Lawrence NFL-játékos Fotó: Sam Greenwood

Ennek ellenére sokan követik a példáját, nemrég a Golden State Warriors kosárlabdacsapat két játékosa is úgy döntött, hogy a teljes fizetését így kéri. Klay Thompson és Andre Iguodala is január 10-én írta alá új szerződését, amely értelmében bitcoinban fizették ki őket. Ez azért is meglepő, mert akkor a kriptovaluta árfolyama már meredeken zuhant és azóta is tovább esett. Az elmúlt három hétben nagyjából 14 százalékkal ér kevesebbet a bitcoin, tavaly őszhöz képest pedig már majdnem 40 százalékkal.

November közepén még 69 ezer dollárt ért egy bitcoin, azóta viszont 35 ezer dollár alá esett az árfolyam.

Persze ez később változhat, és várhatóan sok sportoló emiatt nem is adja el kriptovalutáit, hanem kitart addig, ameddig csak lehet. Ez amiatt viszont kellemetlen lehet, hogy adózniuk az eredeti összeg után kell, így ha nem tér magához az árfolyam, igen sokat bukhatnak rajta. A sportolókon kívül a politikában is kezd érvényesülni a kriptovaluta: Miami és New York polgármesterei is bitcoinban kérik a járandóságuk egy részét, ezzel is demonstrálva, hogy városaik kiveszik a részüket a technológiai fejlődésből. Európában pedig egy belga parlamenti képviselő tett így bizalmáról tanúságot: Christophe de Beukelaer is bitcoinban kéri fizetése egészét.