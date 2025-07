Brutális összeggel lógnak a Hewlett Packardnak a tavaly Szicília partjainál elsüllyedt jacht tulajdonosának az örökösei

A Szicília partjainál elsüllyedt Bayesian szuperjachton elhunyt Mike Lynch hagyatéka több mint 700 millió fonttal tartozik a vállalkozó Autonomy nevű cégét felvásárló Hewlett Packardnak a londoni felső bíróság keddi döntése szerint.

Mike Lynchet egy időben a brit Bill Gatesnek is tartották, a HP szerint azonban átverte őket / Fotó: AFP

A HP a veszteségeit azonban nemcsak Lynchtől, de az Autonomy egykori pénzügyi vezetőjétől, Sushovan Hussaintól is szeretné behajtani. A bíróság döntése értelmében a HP 698 millió fontot hajthat be, mondván, ekkora a különbség a kifizetett ár és aközött, amit a vállalat akkor fizetett volna, ha tisztában van a cég tényleges pénzügyi helyzetével. Ezenkívül hardvereladásokkal és más tranzakciókkal kapcsolatban az amerikai cég további 47,5 millió dollárra jogosult.

A HP jóval több pénzre pályázott

A HP üdvözölte a bíróság döntését, míg a Lynch család szóvivője egy még a brit vállalkozó által írt közleményt tett közzé, mely azt hangsúlyozta, hogy a bíróság döntése is jelzi, hogy a HP által eredetileg kért 5 milliárd dollár óriási túlzás. Az ügynek azonban nincs még vége, hiszen egy novemberi ülés következik, ahol szóba kerül, hogy mennyit fizetnek Lynch hagyatékából, és mennyivel tartozik a HP-val korábban a bíróságon kívül megállapodott Hussain, ahogy az is, hogy lehetséges-e a döntés ellen fellebbezni – írja a Reuters.

A HP 2011-ben 11,1 milliárd dollárért vette meg az Autonomyt, majd 2015-ben indított pert Lynch és Hussain ellen, akiket körmönfont csalással vádolt. Az amerikai vállalat azután indított pert, hogy 8,8 milliárd dollárt írt le az Autonomy értékéből.

A londoni felső bíróság ugyan a HP javára döntött 2022-ben, ám már akkor is jelezte, hogy a cég jóval kevesebb pénzre számíthat, mint 5 milliárd dollár. Lynch, akit egy időben az angol Bill Gatesként emlegettek, végig fenntartotta ártatlanságát, és azzal vádolta a vevőt, hogy nem volt képes az Autonomyt a cégbe integrálni. Az Egyesült Államokban az ügylet kapcsán indított büntetőjogi eljárásban fel is mentették, és fellebbezni is kívánt a londoni bíróság döntése ellen. Ez utóbbinak a lehetőségét leállították a keddi döntésig.