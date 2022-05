A liga szerint a vállalatcsoport megfelel a tulajdonosi és igazgatói feltételeknek – írta meg a BBC. Az angol klub az ukrán háború miatt került eladósorba, mivel orosz tulajdonosával, Roman Abramoviccsal szemben több szankciót is kivetett a nyugat, a Vlagyimir Putyinnal való kapcsolata miatt.

Hivatalos: eladja a Chelsea-t orosz tulajdonosa Abramovics régóta kiemelt célpontja a nyugati országok politikájának, Nagy-Britanniában különösen követelték, hogy őt is szankcionálják a Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz fűződő kapcsolatai miatt.

A Premier League jóváhagyása mellett a tranzakcióhoz szükség volt a kormány értékesítési engedélyére is. Ez most nem sokkal a bajnokság vezetőink beleegyezése után meg is érkezett.

A brit kormány azért késlekedett az engedély kiadásával, mivel nem akarták, hogy Abramovicsnak bevétele származzon a Chelsea eladásából.

Tegnap késő este az Egyesült Királyság kormánya arra az álláspontra jutott, hogy kiadhatja a Chelsea eladását lehetővé tevő engedélyt

– közölte szerdán a brit kormányszóvivő.

Annak érdekében, hogy a tranzakció mielőbb végbe mehessen Abramovics még a Chelseanek korábban nyújtott 1,5 milliárd fontos kölcsön visszafizetéséről is lemondott. A csapatért több vevő is sorban állt, de végül május elején a klub bejelentette, hogy a Todd Boehly vezette konzorcium lesz a befutó a

4,25 milliárd fontos ajánlattal.

Fotó: GLYN KIRK / AFP

A konzorciumot Todd Boehly vezeti, de a Chelsea részvényeinek többségét egy kaliforniai magántőke-társaság, a Clearlake Capital birtokolná. A befektetők között ott van még Mark Walter amerikai milliárdos, aki szintén társtulajdonos az LA Dodgersben, illetve Hansjoerg Wyss svájci milliárdos is.

Jelenleg a Chelsea egy különleges kormányzati engedély alapján folytathatja a működését, ami május 31-én fog lejárni.