„Azt is kipróbálhatnánk, hogy egy átlagos versenyző kiáll Max Verstappen ellen, mert távoli irányítással akár le is győzhetné a Formula–1 világbajnokát” – vetette fel a VG-nek Dobó Mátyás, a Vodafone vállalati szolgáltatások üzletágának vezérigazgató-helyettese az Internet Hungaryn. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem diákjai által a Formula Student sorozatra fejlesztett versenyautóra mutatva megjegyezte, az 5G-hálózat reakcióideje nagyon gyors, körülbelül 10 milliszekundum, ami elég ahhoz, hogy valaki egy légkondicionált szobából is irányíthassa például a Hungaroringen.

Fotó: Vodafone

A kamerát és a kormányzást végző aktuátort még fejleszteni, gyorsítani kell, de már létezik olyan alacsony válaszidővel működő technológia, amely alkalmas a következő lépcsőfok megugrására. Ezután már „csak” a hálózat kiépítésére van szükség az adott versenypályán, és arra, hogy Verstappen vagy valamelyik másik világklasszis pilóta vállalja a tesztet.

Dobó Mátyás szerint ahhoz, hogy egy átlagos versenyző is nyerni tudjon, szükség lehet azokra a innovatív technológiai megoldásokra, amelyeket Fényeslitkén, a Margit-sziget méretű területen zajló konténerrakodáskor használnak. Az ott dolgozóknak nem kell felmászniuk a hatalmas daruk vezérlőjébe hőségben vagy fagyban, hiszen a nap 24 órájában egy kényelmes szobából irányíthatják az eszközöket, a gép pedig segít, hogy ne tudják a darukkal például túl gyorsan mozgatni az árukat, vagy túl sokat egyszerre.

Ezzel a megoldással a versenypályán is gyakorlatilag nullára csökkenthető az emberi hiba valószínűsége, amire egyébként is nagyobb esély van akkor, ha a pilóta nem jelentős fizikai terhelés mellett hoz meg azonnali döntéseket. A Vodafone szakembere úgy véli, az ugyan távolabbi jövő, hogy egy átlagos versenyző legyőzze Verstappent, de az

akár már másfél éven belül is realitás lehet, hogy a holland klasszis jobb időeredményt érjen el távoli vezérléssel, mint az autóban ülve.

Fotó: Földi Imre / Nemzeti Sport

„Eleve nagy előnyt jelenthet, ha kivesszük a versenyző súlyát az autóból, és még az sem biztos, hogy benne ülve – az azonnali válasz miatt – valamivel jobban venné a kanyarokat, hiszen jelentős erők hatnak rá olyankor. Egy hosszabb távú versenyen pedig egyértelmű a különbség: nyilván jobb döntéseket tud hozni egy hűvös szobában, némi túlzással kólát kortyolgatva, mint például egy tűzforró nyári napon a Hungaroringen, sisakban, védőruhában autózva” – mondta Dobó Mátyás.

A BME-s diákoktól megtudtuk, az elektromos autó „hagyományosan” és önvezető módban is működik, ára 60-70 millió forint körüli.

A Formula Student szabályainak megfelelően minden évben újat építenek, és a pilótaválasztásra is nagyon ügyelnek: a Formula–1-gyel ellentétben itt sem pénz, sem kapacitás nincs az újjáépítésre totálkár esetén, azaz ha a versenyző nem figyel, és csúnyán összetöri az autót, vége a szezonnak.